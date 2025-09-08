Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: hoe vaak Max Verstappen nog kan winnen na zijn glorieuze zege in Italië. En: waarom Jeroen best begrijpt dat McLaren Piastri en Norris van plek liet wisselen…

Wat een race, wat een resultaat. Maar voordat ik iets over Max Verstappen schrijf, eerst even over McLaren: ik vond het namelijk helemáál niet zo raar dat ze bij dat team besloten om Oscar Piastri en Lando Norris van plek te laten ruilen na de mislukte pitstop van die laatste.

Het houdt de gemoederen bezig binnen en buiten de paddock. En dat begrijp ik echt wel. Maar ik begrijp óók waarom McLaren zo handelde. Zeker als je kijkt naar vorig seizoen, wat er toen in Hongarije gebeurde. Daar moest Norris juist zijn plek afstaan aan Piastri, die profiteerde daarvan in de vorm van een overwinning. Zulke dingen spelen mee.

Fout

Bovendien was het heel erg ongelukkig wat er gebeurde. Dat de monteur met de wheelgun een fout maakt, kan gebeuren. Maar Norris lag toen al voor Piastri, dus het is terecht dat McLaren vervolgens besluit dat Norris ook voor hem moet eindigen. En ja, ik snap de mensen die nu roepen: ‘Dat is toch geen racen!’ Maar vergeet niet: dit past binnen het plaatje van McLaren. Daar willen ze het op deze manier doen en dan doen ze dat, in samenspraak met beide coureurs. En geef toe: het was toch echt de meest eerlijke keuze.

Of dit in de laatste twee races bijvoorbeeld ook zo zou gaan als het verschil in het WK klein is en de titel op het spel staat? Nee, maar zover hoeft het ook niet te komen – in dat geval moet je al van tevoren duidelijke afspraken maken voor de laatste paar races. En zo niet, tja, dan zou je als Piastri zijnde de stekker uit de radio moeten trekken. Dan zou ik echt niemand meer voorbij laten.

Hoop, maar geen zekerheid

Max Verstappen was ondertussen met andere dingen bezig, namelijk domineren. De vrees dat Norris weg zou rijden na het teruggeven van de leiding bleek gelukkig niet terecht. Max reed foutloos, als vanouds goed. Fijn dat hij er op vrijdag al goed bij zat, dat het team naar zijn input luistert en dat de basis daardoor goed bleek. Want dan kun je in de rest van het weekend gaan finetunen en echt stappen zetten. Dat het écht niet goed ging voor de zomerstop was achteraf misschien wel een zegen; dan ben je toch eerder geneigd als team om flink aan de slag te gaan en andere dingen te proberen.

Je zag hoe goed de auto dit weekend was. Dat biedt hoop op meer succes in het restant van dit seizoen. Maar, zeg ik er meteen bij, het betekent niet dat Red Bull en Max ineens overal snel zullen zijn. Dat zal erg van het circuit af blijven hangen. Deze zege is er niet minder knap om. En het zal ook vast niet de laatste zijn van 2025.

