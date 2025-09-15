Formule 1 draait allang niet meer alleen om snelheid en strategie; in de paddock gaat het net zo goed om stijl. Van teamsponsoring en opvallende livery’s tot maatpakken, limited edition sneakers en meer: hoe mode de F1 steeds meer in z’n greep krijgt en team en coureurs zich op en naast de baan proberen te onderscheiden.

De relatie tussen mode en de Formule 1 is geen nieuw fenomeen, maar heeft zich in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. In de jaren ’80 was Benetton een van de eerste kledingmerken die zich niet alleen als sponsor manifesteerde, maar zelfs een heel F1-team overnam. Het merk had op en naast de baan succes met Michael Schumacher: die bezorgde Benetton in de jaren ’90 wereldtitels. Daarmee liet Benetton toen al zien dat mode en Formule 1 een winnende combinatie kunnen zijn.

Tegenwoordig zet Red Bull deze traditie voort met AlphaTauri, het eigen kledingmerk. Hoewel AlphaTauri niet meer op de grid actief is als naamgever van het zusterteam (tegenwoordig Racing Bulls), blijft Red Bull volop investeren in het modemerk. Dat doet het onder andere via merchandise. De ontwikkeling van Benetton naar AlphaTauri laat zien hoe mode tot op de dag van vandaag een belangrijke rol speelt binnen de Formule 1.

Coureurs als stijliconen

Max Verstappen, Lando Norris, Yuki Tsunoda en Lewis Hamilton zijn slechts enkele voorbeelden van coureurs die een connectie hebben met mode. Verstappen heeft zijn eigen kledinglijn waarmee hij zijn merk versterkt. Ook Norris en Tsunoda laten zich regelmatig zien in stijlvolle outfits en werken samen met modepartners. Hamilton is toch wel de meest opvallende mode-icoon binnen de Formule 1. Hij werkt samen met grote modelmerken, ontwerpt collecties en is regelmatig te zien op modeshows.

Veelzeggend is tot slot de langdurige overeenkomst die Formule 1 een half jaar afsloot met LVMH. Daarmee hengelde de sport een Franse modegigant binnen, en dat zal niet voor het laatst zijn.

