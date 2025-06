In een spectaculaire sprintrace in de Formule 2 werd zaterdagmiddag op de Red Bull Ring in Oostenrijk de Spanjaard Josep Maria Marti als winnaar afgevlagd.

Na afloop had iedereen het echter over de spectaculaire crash, vlak na de start, waarbij Sami Meguetounif met zijn bolide een salto maakte. Alle betrokken coureurs bleven ongedeerd, wel kwam meteen de rode vlag tevoorschijn. Na de hervatting van de sprintrace wist Marti de zege veilig te stellen. Richard Verschoor (MP Motorsport) werd vierde. In de WK-stand staat de Nederlander als tweede geklasseerd.

Morgenochtend staat de hoofdrace in Oostenrijk op het programma.

