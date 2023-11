Met de laatste sprintrace van het seizoen achter de rug, is het de vraag wat er qua format gaat veranderen in 2024. Aan meningen binnen en buiten de paddock geen gebrek, achter de schermen praten teams en de FOM over meerdere scenario’s. Eentje die steeds vaker klinkt is die met een langere vrije training en met een verschuiving van de kwalificatie naar zaterdag.

Zoveel mensen, zoveel meningen – ook onder de coureurs, zo bleek al in de aanloop naar de Grand Prix van São Paulo. Er zijn zelfs volgers die voor het compleet afschaffen van sprintraces pleiten, zoals Allard Kalff in podcast Paddockpraat. En de teams willen op hun beurt weer genoeg tijd tussen sessies, terwijl de Formule 1 zelf kijkt naar wat show en spektakel biedt voor de fans.

Voorkeursoptie

Alles overwegende lijkt er binnen de paddock inmiddels een voorkeursoptie te ontstaan. Zo meldt onder meer Speedweek dat geluiden in de paddock erop wijzen dat het format zowel qua omvang als invulling zal wijzigen. Het meest voor de hand liggende scenario is als volgt:

Vrijdag: een vrije training van 90 minuten (is nu 60 minuten), gevolgd door een kwalificatie voor de sprintrace (is nu kwalificatie voor de Grand Prix op zondag). Op de zaterdag is er dan in de ochtend de sprinrtace en in de middag de reguliere kwalificatie. De zondag blijft ongewijzigd, met enkel de Grand Prix.

Om een indruk te geven van de verschillende meningen en hoe je ernaar kunt kijken: Mercedes-teambaas Toto Wolff is een groot voorstander van dit scenario, omdat een kwalificatie op zaterdagmiddag volgens hem bij de F1 hoort. Zowel in een ‘normaal’ weekend als in een sprintraceweekend dus. Bij Ferrari zijn ze dan weer minder enthousiast: daar bestaat de zorg dat er te weinig tijd is tussen een sprintrace op zaterdagochtend en een gewone kwalificatie op zaterdagmiddag. Het zou moeilijker zijn om aan de auto te werken.

Vrije training

Daarnaast is er nog een ander aspect: hoeveel risico ga je als coureur in een sprintrace nemen op zaterdagochtend als je weet dat de belangrijke ‘gewone’ kwalificatie enkele uren later plaatsvindt? Om te zorgen dat er meer op het spel staat zouden daarom niet langer de eerste acht, maar de eerst tien coureurs punten krijgen.

Een langere vrije training lijkt hoe dan ook een zekerheidje: niet voor niks klaagde onder anderen Max Verstappen al meer dan eens over de beperkte tijd die er is om de auto af te stellen in een weekend met een sprintraces. Volgens de drievoudig wereldkampioen speelde het ook een rol in de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc onlangs in Austin.

Dat de opzet gaat veranderen, is wel duidelijk. Naar verwachting zullen er rond de Grand Prix van Abu Dhabi, eind deze maand traditiegetrouw de laatste wedstrijd van het seizoen, besluiten vallen.

