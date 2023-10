De auto’s van Lewis Hamilton en Charles Leclerc kwamen na afloop van de Amerikaanse GP niet door de technische keuring heen. Beide coureurs, die respectievelijk als tweede en vierde waren afgevlagd, werden gediskwalificeerd. Maar wat was er nou precies aan de hand?

De diskwalificatie van beide coureurs is te herleiden naar de dikte van de zogenoemde skid blocks, waarmee de slijtage van de bodemplank wordt gemeten. In feite gaat het dus om de rijhoogte van de auto’s. Bij de huidige generatie auto’s weegt het groundeffect zwaar mee in de prestaties, oftewel de downforce die onder de vloer wordt gegenereerd.

Lees ook: Teveel plankslijtage in Austin bij auto’s Hamilton en Leclerc

Volgens de technische reglementen mag de bodemplank voor een F1-auto maximaal tien millimeter doorbuigen en niet meer dan één millimeter slijten tijdens een race. De controleurs van de FIA controleren na afloop de slijtage aan de titaniumplaatjes, de skid blocks. Op tv zie je vaak dat deze titaniumplaatjes voor een vonkenregen zorgen. Deze skid blocks moeten na de finish van een race bij de keuring nog minimaal negen millimeter dik zijn. Bij Hamilton en Leclerc was dat in Austin dus niet het geval.

Oorzaken: hobbelig circuit en sprintformat

Volgens de coureurs heeft de slijtage te maken met onder andere het hobbelige Circuit of the Americas in Austin. Ook het sprintformat speelt een rol. Immers, doordat de zaterdag is vrijgespeeld voor een sprintkwalificatie (Sprint Shootout) en een sprintrace hebben de teams en coureurs nog maar één vrije training van een uur de gelegenheid om de auto optimaal af te stellen. Vanaf de start van de kwalificatie (op vrijdag) zijn immers de regels van parc fermé van toepassing en mag er ook niet meer aan de rijhoogte van de auto’s worden gesleuteld.

Overigens worden na een race auto’s random gecontroleerd, waaronder die van de winnaar. Met de RB19 van Max Verstappen was derhalve alles in orde.

Lees hier alles over de enerverende GP van de Verenigde Staten

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!