Lewis Hamilton heeft niet lang kunnen genieten van zijn tweede plaats bij de Amerikaanse GP. De Brit werd ver na de race, net als Charles Leclerc, uit de uitslag geschrapt. De auto’s van beide coureurs kwamen na afloop niet door de keuring.

De planken die onder de Mercedes en Ferrari van Hamilton en Leclerc liggen bleken bij de gebruikelijke controle te veel slijtage te hebben en voldeden daardoor niet meer aan de minimaal vereiste dikte. Op overtreding daarvan staat diskwalificatie. Hamilton raakte zo zijn tweede plaats kwijt, Leclerc zijn zesde. “Natuurlijk is het teleurstellend als je na de race wordt gediskwalificeerd”, zei de Brit. “Maar het doet niets af aan de progressie die we dit weekend hebben geboekt.”

Door het wegvallen van beide coureurs promoveert Lando Norris naar de tweede plaats, Carlos Sainz naar de derde. Logan Sargeant schuift op naar de tiende plaats, goed voor één WK-punt. Hij is de eerste Amerikaanse coureur in dertig jaar die een WK-punt heeft gescoord. Michael Andretti was in 1993 bij de Italiaanse GP de laatste.