De Formule 1 heeft samen met de FIA de sprintkalender voor 2026 onthuld. Volgend jaar worden er opnieuw zes sprintraces verreden, onder andere op het circuit van Zandvoort. Het was al een tijdje bekend dat de laatste editie van de Dutch GP een zaterdagrace zou krijgen, maar ook andere circuits debuteren in 2026 op de sprintkalender. Zo wordt er in het nieuwe Formule 1-seizoen ook gesprint in Singapore en Montréal.

Het sprintformat wordt in 2026 voor de zesde keer toegepast. De eerste sprint van het jaar vindt plaats in Shanghai, gevolgd door Miami. Beide circuits zijn daarmee voor het derde jaar op rij gastheer van een sprintrace. Daarnaast keert Silverstone terug op de sprintkalender. Het Britse circuit organiseerde in 2021 de allereerste zaterdagrace en wordt nu opnieuw aan de planning toegevoegd. Helemaal nieuw zijn Montréal, Singapore en dus ook Zandvoort.

‘Meer spanning op de baan’

Het format blijft ongewijzigd; na de eerste vrije training op vrijdag volgt ‘s middags de zogenoemde Sprint Shootout. Op zaterdag staan zowel de sprint als de kwalificatie voor de Grand Prix op het programma, waarna zondag het weekend traditioneel wordt afgesloten met de hoofdrace. “Het seizoen van 2026 luidt een nieuw tijdperk van regelgeving in, dus drie nieuwe sprintraces zullen de spanning op de baan alleen maar vergroten”, reageerde Formule 1-CEO Stefano Domenicali. “Ik wil de FIA, alle promotors, onze partners, marshals, vrijwilligers en lokale sportclubs bedanken voor het blijvende succes van de sprint. We kijken ernaar uit om onze fans in 2026 nog meer ongelooflijke races te bieden.”

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem reageerde eveneens enthousiast: “Het sprintformat is een spannend onderdeel geworden van de Formule 1 en biedt races met hoge intensiteit en extra entertainment. Terwijl we vooruitkijken naar een nieuwe mijlpaal in 2026, met nieuwe auto’s en nieuwe reglementen, ben ik blij dat de sprintkalender zich verder ontwikkelt. De toevoeging van nieuwe locaties, naast terugkerende favorieten, weerspiegelt het aanhoudende enthousiasme van promotors, teams en fans.”

