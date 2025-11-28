Oscar Piastri begint zaterdag vanaf pole position aan de sprintrace in Qatar. De Australiër van McLaren noteert op Lusail International Circuit in het donker de snelste tijd, voor George Russell en Lando Norris. Voor Max Verstappen eindigt de sessie teleurstellend. Na een uitstapje door het grind komt de viervoudig wereldkampioen van Red Bull niet verder dan P6. Meevaller voor Red Bull is wel dat Verstappens teamgenoot Tsunoda zich verdienstelijk kwalificeert: vijfde.

Voor Piastri betekent zijn pole position een opkikker na een paar teleurstellende optredens. “Fijn om weer terug te zijn”, reageert de huidige nummer twee in de WK-stand over de boordradio. Het is meteen een mentaal tikje aan het adres van WK-leider Lando Norris.

Hierbij, de sprintkwalificatie voor de GP Qatar in vogelvlucht.

SQ1: Verstappen leidt de dans, Hamilton beschamend

Mav Verstappen rijdt vrijdagavond onder het kunstlicht van Qatar als eerste naar buiten bij de start van Q1 van de sprintkwalificatie, net als alle anderen op de medium compound. WK-leider Lando Norris leidt na de eerste beschietingen de dans, met 1.21,261, twee tienden voor zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.

De baan evolueert snel, dus de druk staat er in de slotfase vol op voor de coureurs. Max Verstappen verbetert zich en nestelt zich bovenaan de tijdenlijst (1.21,172), voor opvallend genoeg Fernando Alonso en Oscar Piastri. De grootste verliezer heet Lewis Hamilton, die in zijn Ferrari niet verder komt dan de beschamende achttiende tijd.

Afvallers: Stroll, Lawson, Hamilton, Gasly, Colapinto.

SQ2: Tsunoda sterk, Antonelli ontsnapt

In Q2 schieten de McLarens van Norris en Piastri uit de startblokken. De twee zijn in hun eerste snelle ronden ruimschoots sneller dan de rest van het veld, inclusief Verstappen. De laatste klaagt over de boordradio een beetje over de set-up van z’n RB21, maar verbetert zich desondanks flink. Datzelfde geldt – je zou het bijna verrassend noemen – ook voor teamgenoot Tuki Tsunoda, die tot de vijfde tijd komt.

Antonelli lijikt te sneuvelen, maar hij ontsnapt in de slotseconden. Omdat de snelle tijd van Isack Hadjar wordt geschrapt, vanwege track limits, gaat de Italiaan van Mercedes alsnog als laatste door naar Q3.

Afvallers: Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hülkenberg, Ocon.

SQ3: Ongelukkig einde voor Verstappen

Max Verstappen schiet met onderstuur vol van de baan en door het grind in z’n eerste snelle run, dus moet zijn plannen in het laatste deel van de kwalificatie bijstellen. “De auto stuitert als een idioot”, foetert hij over de boordradio. Het lijkt erop dat hij ook lichte schade aan zijn vloer heeft opgelopen.

Ondertussen schiet Oscar Piastri uit zijn slot. Met zijn 1.20,055 is hij de snelste, vlak voor Mercedes-coureur George Russell (1.20,087) en McLaren-teamgenoot Lando Norris (120,285). Verstappen moet zich uiteindelijk tevreden stellen met de zesde tijd (120,528). Voor het eerst in een kwalificatiesessie is Tsunoda dit seizoen overigens sneller dan Verstappen.

Top-10: Piastri, Russell, Norris, Alonso, Tsunoda, Verstappen, Antonelli, Sainz, Leclerc, Albon.

De sprintrace begint zaterdag om 15.00 uur (Nederlandse tijd).

