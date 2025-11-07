Lando Norris mag zaterdag vanaf pole position aan de sprintrace in São Paulo beginnen. De leider in het wereldkampioenschap is in de sprintkwalificatie een fractie sneller dan Mercedes-talent Kimi Antonelli, die zaterdag naast hem staat op de eerste startrij. Max Verstappen noteert de zesde tijd.

In de WK-stand bedraagt het verschil tussen Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri slechts één punt. Norris’ sprintpole in Brazilië biedt hem derhalve een ideale gelegenheid om (iets) verder uit te lopen op zijn Australische teamgenoot, die start vanaf P3.

Hierbij, de sprintkwalificatie voor de GP van São Paulo in vogelvlucht.

SQ1: Hoopvolle start Verstappen, Tsunoda eruit

Max Verstappen begint voortvarend aan de sprintkwalificatie. Eerder op de dag had hij in een moeizame eerste (en tevens laatste) vrije training de medium compound uitgespaard. Zijn eerste meters op de mediumbanden maakt hij derhalve in SQ1. Geholpen door twee slipstreams zet hij meteen de snelste tijd op de klok: 1.10,107.

Even later, in zijn tweede snelle run op Autódromo José Carlos Pace, verbetert de viervoudig wereldkampioen zich andermaal, tot 1.09,975. Lando Norris is sneller (1.09702). Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda overleeft de eerste schifting niet. De Japanner noteert slechts de achttiende tijd. Ook de eliminatie van Carlos Sainz (Williams) is opvallend.

Afvallers SQ1: Colapinto, Lawson, Tsunoda, Ocon en Sainz.

SQ2: Alonso schiet uit z’n slof, exit Hamilton

Thuisfavoriet Gabriel Bortoleto opent het bal in SQ2 met op zich een nette tijd van 1.09,963 minuten, maar zijn tijd staat niet lang bovenaan. Zo schiet met name Fernando Alonso uit zijn slot (1.09,330),. Zelfs Lando Norris en Oscar Piastroi komen in hun McLarens niet aan de tijd van de Spanjaard van Aston Martin. Datzelfde geldt overigens ook voor Max Verstappen (1.09,707).

Max Verstappen komt niet uit de verf in zijn tweede snelle run. Een gele vlagsituatie na een spin van Charles Leclerc komt hem wat dat betref niet ongelegen. De snelste tijd blijft op naam staan van Fernando Alonso, vóór respectievelijk Norris en Piastri. Verstappen gaat als achtste door naar SQ3. Lewis Hamilton kan met z’n elfde tijd zijn helm alvast afzetten.

Afvallers SQ2: Hamilton, Albon, Gasly, Bortoleto, Bearman.

SQ3: Norris oppermachtig in sprintkwalificatie

In het laatste deel van de sprintkwalificatie gaat Mercedes-coureur George Russell als eerste naar buiten, maar hij maakt een foutje in bocht 10 en komt tot ‘slechts’ 1.09,556. Lando Norris opent wel sterk: 1.09,271.

Max Verstappen is één van de coureurs die kiest voor één snelle ronde. Hij komt in de slotfase van SQ3 tot 1.09,580, uiteindelijk goed voor de zesde tijd. Norris blijft overtuigend op P1 staan. Niemand komt aan zijn snelste tijd van: 1.09, 243. Antonelli komt nog het dichtst in de buurt met 1.09,340. Daarentegen geeft Piastri terrein prijs met P3, maar datzelfde geldt dus ook voor Max Verstappen die voor zaterdag zal hopen op hulp van boven. Oftewel, op regen. Overigens is Verstappen wel de eerste coureur op de grid zonder Mercedes-krachtbron in de auto.

Top-10: Norris, Antonelli, Piastri, Russell, Alonso, Verstappen, Stroll, Leclerc, Hadjar, Hülkenberg.

De sprintrace in São Paulo is zaterdagmiddag om 15.00 uur (Nederlandse tijd).

