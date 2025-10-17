De eerste en enige vrije training van de Amerikaanse GP heeft amper aanknopingspunten geboden voor het vervolg later in de middag, de sprintkwalificatie. Maar daarin lost Max Verstappen met het veroveren van de pole opnieuw een waarschuwingsschot naar beide McLarens.

Voor Charles Leclerc en Carlos Sainz is het voorafgaand aan de sprintkwalificatie nog even spannend. Zowel in de Ferrari als Williams moet in allerijl een nieuwe versnellingsbak worden geïnstalleerd, tegenwoordig zonder vervelende consequenties (straffen) voor de coureurs. Voor de monteurs van beide teams is dat een klus die binnen twee uur gepiept kan worden, zodat de Monegask en Spanjaard op tijd in de auto kunnen springen.

Via het bekende sprintformat (eerste sessie van 12 minuten en de tweede van tien, beide met nieuwe mediums en de slotsessie van acht minuten met nieuwe softs) is het vanaf de eerste seconde topdrukte op de baan. Mercedes houdt beide coureurs het langst in de garage. Na de eerste runs voert Max Verstappen de ranglijst aan, maar raakt die plek kwijt aan Lando Norris. De Brit is een tiende sneller.

Afvallers: Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto en Oliver Bearman.

Verstappen neemt het zekere voor het onzeker en staat voor de vervolgsessie al vroeg te wachten voor het vertreklicht. Hij is opnieuw snel, noteert de beste tijd. Maar net als in de vorige ronde troeft Norris hem af. Oscar Piastri blijft in de tweede McLaren met de derde positie (voorlopig) wat achter bij zijn teamgenoot en Verstappen. Nico Hülkenberg is de verrassing in SQ2 met een vijfde plaats, Kimi Antonelli de pineut met P11.

Afvallers: Liam Lawson, Lance Stroll, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Kimi Antonelli.

Het venijn zit ‘m ook bij de sprintkwalificatie van de Amerikaanse GP in de staart. Even mag Nico Hülkenberg hopen op een klein wonder, hij voert met een minuut te gaan de ranglijst aan, maar tegen het geweld van beide McLarens en Verstappen is de Duitser namens Stake F1 uiteindelijk niet opgewassen. Toch is zijn vierde plek de verrassing van de dag. En Verstappen houdt woord. ‘Als de auto goed is, zit ik erbij’, zei hij donderdag. Met miniem verschil (+0.071) duwt hij Norris in de laatste meters van de eerste plaats. WK-klassementsleider Piastri completeert op grotere afstand (+0.380) de top-3.

Uitslagen

