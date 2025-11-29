Door de sprintrace van de GP Qatar te winnen, is Oscar Piastri zaterdag iets ingelopen op Lando Norris in de strijd om de titel. Die werd derde, waardoor het verschil tussen de twee teamgenoten en kemphanen in het WK nu nog 22 punten bedraagt. Max Verstappen, als zesde gestart, eindigde in de laatste van zes sprintraces dit seizoen als vierde. Meer zat er niet in. Zijn achterstand op Norris is nu 25 punten.

De sprintrace in vogelvlucht:

RONDE 1/19: Polesitter Oscar Piastri is goed weg en behoudt de leiding. Yuki Tsunoda en Max Verstappen gaan er ook rap vandoor, de Nederlander schuift twee plekken op en ligt na een paar bochten vierde. Hij rijdt daarmee achter WK-leider Lando Norris (derde), George Russell ligt tweede. Grote verliezer van de start is Charles Leclerc: van negen naar dertien.

RONDE 2/19: Verstappen probeert het meteen bij Norris, aan het einde van het rechte stuk. De Nederlander komt net tekort om de Engelsman te verschalken. Op naar meer?

RONDE 5/19: Piastri loopt vooraan niet uit, maar controleert. Russell ziet Norris en Verstappen dichter bij komen. Weinig opvallends verder in de rest van het veld: de punten gaan op dit moment ook nog naar Tsunoda, Alonso, Antonelli en Sainz (de nummers 5 tot en met 8).

RONDE 7/19: Verstappen komt er niet meer aan te pas bij Norris, die hem nu op meer dan een seconde heeft gereden. Daardoor is er geen DRS meer, iets dat voor Norris geldt ten opzichte van Russell. Het maakt de verwachting waar dat er na de openingsfase weinig tot geen inhaalacties meer zullen zijn.

RONDE 12/19: Toch wat actie her en der in het veld: Leclerc verliest grip en gaat te wijd in bocht 4, Liam Lawson profiteert en haalt de Monegask buiten de baan in. Het gaat echter ‘slechts’ om P13, Lawson geeft de plek vervolgens terug om geen straf te krijgen.

RONDE 14/19: Alonso maakt ook even een uitstapje en daardoor ziet Antonelli kans om de Spanjaard te passeren in de strijd om de zesde plek. Tsunoda krijgt ondertussen een tijdstraf van vijf seconden voor het te vaak overschrijven van track limits. En er is zowaar tijdens de sprintrace ook nog een pitstop! Stroll gaat voor een zachte band.

RONDE 19/19: Piastri blijft van start tot finish de beste en wint zodoende deze laatste sprintrace van het seizoen. De Australiër wint, voor Russell en Norris. De top-3 van de wedstrijd is daarmee hetzelfde als die van de sprintkwalificatie. Omdat Verstappen als vierde eindigt is de stand in het WK nu als volgt: Norris 396, Piastri 374, Verstappen 371. Na de finish krijgt Antonelli nog een tijdstraf, net als Tsunoda is dat voor track limits.

Top-8: 1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris, 4. Verstappen, 5. Tsunoda, 5. Antonelli, 7. Alonso, 8. Sainz.

De kwalificatie voor de race van zondag begint zaterdag om 19.00 uur Nederlandse tijd.

