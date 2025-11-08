Lando Norris heeft een belangrijke slag geslagen in de titelstrijd. De Brit van McLaren wint zaterdag in São Paulo vanaf pole de sprintrace, terwijl zijn voornaamste titelrivaal en teamgenoot Oscar Piastri door een eigen fout uitvalt. Max Verstappen eindigt als vierde.

Hierbij, de sprintrace van de GP São Paulo in vogelvlucht:

Onder droge omstandigheden gaat de sprintrace in São Paulo van start, maar het asfalt is nog flink nat van buien eerder in de ochtend. De start verloopt desondanks zonder noemenswaardige incidenten, afgezien van een contact tussen Liam Lawson en Oliver Bearman in de achterhoede. Vooraan komt Lando Norris vanaf pole goed weg en Max Verstappen wint bij de start vanaf P6 een plekje ten koste van Fernando Alonso.

Even later gaat het echter alsnog goed mis. Oscar Piastri, gestart vanaf P3, schuift er in bocht 3 hard vanaf, nadat hij de auto teveel over de kerbs heeft gestuurd. Een fractie later knallen ook Nico Hülkenberg en Franco Colapinto er op hetzelfde punt af. De wedstrijdleiding neutraliseert de race met de rode vlag. Met name voor Piastri zijn de druiven zuur met het oog op de WK-stand. Immers, hij geeft volledig door eigen schuld flink terrein prijs op McLaren-teamgenoot en WK-leider Norris. De marge tussen beide coureurs bedraagt nu negen punten.

Hervatting met rollende start

Bij de hervatting van de race – met helaas een rollende start – ziet de top-vijf er als volgt uit: Norris, Antonelli, Russell, Verstappen en Alonso. Verstappen heeft zijn zachte banden overigens ingeruild voor de medium compound, terwijl Norris juist voor de omgekeerde bandenstrategie heeft gekozen. Met de grootst mogelijke moeite slaat Verstappen een snelle aanval van Alonso af. In het vervolg van de race kan hij weinig uitrichten ten opzichte van de auto’s voor hem.

Norris heeft lange tijd weinig te duchten, maar in de slotfase hervindt Antonelli de aansluiting bij de McLaren-coureur. Verder dan een paar voorzichtige plaagstootjes komt de jonge Italiaan echter niet en dus is Norris de grote winnaar van deze sprintrace. Hij loopt maximaal uit op zijn teamgenoot Oscar Piastri. Verstappen houdt op P4 de schade enigszins beperkt.

De race eindigt overigens onder geel door een harde crash in de slotronde van thuisrijder Gabriel Bortoleto op het rechte stuk bij start/finish.

Top-10: Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Alonso, Leclerc, Hamilton, Gasly, Stroll, Hadjar.

Later vandaag staat in São Paulo de kwalificatie voor de GP van São Paulo op het programma.

Uitslagen

