De startopstelling voor de Grand Prix van Abu Dhabi belooft een spannende finale van het Formule 1-seizoen. Max Verstappen heeft de pole position veroverd, maar met slechts twaalf punten voorsprong op Lando Norris en zestien op Oscar Piastri kan er nog van alles gebeuren in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen start vanaf de beste positie, met zijn twee titelrivalen direct achter zich. Norris begint vanaf de tweede plek, terwijl Piastri vanaf P3 vertrekt. De McLaren-coureurs zullen alles op alles moeten zetten om de Nederlander te verslaan en de titel binnen te halen. Met drie coureurs die nog kans maken op de wereldtitel, is dit een unieke afsluiting van het seizoen.

Achter het titeldrietal start George Russell op de vierde positie, gevolgd door Charles Leclerc op P5. Opvallend zijn de sterke prestaties van Fernando Alonso, die als zesde start, en debutant Gabriel Bortoleto die een indrukwekkende zevende plaats wist te bemachtigen voor Stake F1. Ook Esteban Ocon liet zien snel te zijn met een achtste startplek voor Haas.

De tegenvallers van de kwalificatie zijn onder meer Kimi Antonelli op P14 en Lewis Hamilton, die voor de derde keer op rij niet verder kwam dan Q1 en vanaf de zestiende plaats moet starten. Ook Alex Albon teleurstellend met P17.

De race begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Met alles op het spel belooft dit een spektakelstuk te worden waar geen fan omheen kan.

