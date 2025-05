Op basis van de startopstelling voor de Grand Prix van Emilia-Romagna kunnen we ons opmaken voor een mooie race. Op de eerste startrij staan wederom Oscar Piastri en Max Verstappen zij aan zij opgelijnd. Levert dit weer vuurwerk op bij de start? En wat kan Ferrari klaarspelen in hun thuisrace na de bedroevende kwalificatie?

Zet Piastri en Verstappen op de eerste rij en je krijgt sowieso actie tijdens de start van de race. Reken maar dat de regerend wereldkampioen zich zo breed mogelijk zal maken wanneer het veld de eerste bocht induikt. Alleen op deze manier kan hij proberen de wedstrijd naar zich toe te trekken op het smalle asfaltlint in Italië. Want als de McLaren met startnummer 81 eenmaal voor zijn neus zit, zal deze hoogstwaarschijnlijk aan de horizon verdwijnen.

Op de tweede rij treffen we George Russell en Lando Norris. Zij hopen dat de twee kemphanen voor hen dusdanig in een gevecht verwikkeld raken, dat het aloude spreekwoord over de twee vechtende honden om een been opgaat. Met name Norris wil de smaak van zijn tegenvallende kwalificatie zo snel mogelijk wegspoelen en de strijd aangaan met zijn teamgenoot. Nog meer achterstand oplopen in het kampioenschap is funest voor de Brit.

Daarachter staat een leuke verrassing op de grid: Fernando Alonso! De Spanjaard zorgde tijdens de kwalificatie eindelijk weer voor lachende gezichten bij Aston Martin. Ook zijn teamgenoot Lance Stroll deed het goed en start vanaf P8. Gaat de zon dan eindelijk weer schijnen voor de groene brigade? Tussen hen ingeklemd staan heel knap de twee Williams-bolides. Punten scoren is voor dit viertal van vitaal belang, dus ze moeten elkaar wel wat ruimte gunnen bij de start.

Schaamrood op de kaken

Dan nog een aantal tegenvallers op de grid, te beginnen met Ferrari. Het schaamrood op de kaken nadat zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton werden uitgeschakeld in Q2 kleurde mooi bij de tifosi in Imola. Pijnlijk, anders is het niet te noemen voor de scuderia in eigen achtertuin. Meer dan een handjevol punten zit er niet in vandaag.

Ook Kimi Antonelli krabt zich achter de oren. Na een steeds beter wordende kwalificatiereeks dit seizoen, start de jonge Italiaan uitgerekend in zijn thuisrace vanaf de dertiende stek. Dit terwijl zijn teamgenoot vanaf de tweede rij vertrekt. De snelheid is dus wel degelijk aanwezig bij Mercedes, dus moet hij zich wel een weg naar voren kunnen banen in de race.

En dan nog Franco Colapinto (P15) en Yuki Tsunoda (P20). Beiden schreven hun wagens volledig af tijdens de kwalificatie en bezorgden de monteurs flinke kopzorgen. Heelhuids over de streep komen is het minste wat ze als tegenprestatie kunnen doen vandaag.

De race start vanmiddag om 15.00 uur.

