Op basis van de startopstelling voor de Dutch Grand Prix kunnen we ons opmaken voor een spannende race. McLaren zorgt voor een volledig oranje gekleurde startrij, maar alle ogen zijn gericht op Max Verstappen die vanaf P3 een thuiszege wil pakken. Wat is er mogelijk voor de Red Bull-coureur in de Hollandse duinen?

McLaren heeft dus zoals verwacht de toon gezet tijdens de kwalificatie in Zandvoort. Het was niet de vraag of de formatie uit Woking de pole position zou veroveren, maar wie van de twee coureurs. Oscar Piastri was uiteindelijk een fractie sneller en start vanaf P1 en ziet een gretige Lando Norris naast hem op de grid. Wie van de twee behaalt vandaag de meeste punten voor het kampioenschap?

De oranje tribunes hebben vooral oog voor Max Verstappen die vanaf P3 op jacht gaat naar een thuisoverwinning. Met een slimme tactiek en wellicht wat geluk is er in de race van alles mogelijk. De grote verrassing op de startopstelling is Isack Hadjar. De jonge Racing Bulls-coureur heeft vriend en vijand verbaasd door P4 te claimen, zijn beste resultaat ooit in de Formule 1.

Achter hen hebben George Russell en Charles Leclerc zich respectievelijk op P5 en P6 geplaatst, terwijl Lewis Hamilton in zijn Ferrari niet verder is gekomen dan P7. Liam Lawson start knap vanaf P8.

Stroll hekkensluiter

Ietwat teleurstellend zijn de kwalificatieresultaten van Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli (P11) en Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda (P12). De grootste tegenvaller is zondermeer Lance Stroll. De Canadees crashte gisteren door een eigen fout in Zandvoort en moet hierdoor vanaf de laatste plek beginnen.

De race start vandaag om 15.00 uur.

