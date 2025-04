Vanavond wordt er weer geracet op het Jeddah Corniche Circuit voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Max Verstappen heeft een huzarenstukje afgeleverd door de McLarens te verslaan en start de race vanaf poleposition. Voor Oscar Piastri is alles nog mogelijk, want hij vertrekt direct achter de Nederlander. Het derde startvak is gereserveerd voor George Russell, die dit seizoen bijzonder consistent presteert. Bekijk hieronder de volledige startopstelling en de opvallendste kwalificatiehoogtepunten om rekening mee te houden.

Max Verstappen heeft voor een enorme sensatie gezorgd door zich voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, net als op Suzuka, van poleposition te verzekeren in de RB21. Hij stond bovenaan de tijdenlijst in Q1, werd vlak achter Lando Norris tweede in Q2 en was in Q3 1 honderdste van een seconde sneller dan Oscar Piastri. In de vrije trainingen voerde McLaren nog de boventoon, maar zo zei de opvallend tevreden Nederlander na afloop van de kwalificatie: “We hebben in de aanloop naar de kwalificatie een aantal goede aanpassingen aan de auto gedaan. De auto kwam echt tot leven.”

Dat belooft wat, maar Verstappen zal het meest te vrezen hebben van Piastri. De McLaren-coureur start achter hem op de eerste startrij en is goed in vorm. Door zijn overwinning in de Grand Prix van Bahrein is de Australiër tot dusver de enige coureur die dit seizoen twee keer heeft gewonnen. In de eerste race van het jaar, zijn thuisrace notabene, glipte een podiumplaats nog als sneeuw voor de zon door zijn vingers. Inmiddels is hij voorbij Verstappen gegaan in de WK-stand en voelt teamgenoot Lando Norris de hete adem in zijn nek.

Waar de meeste aandacht dit seizoen gaat naar de strijd tussen beide McLaren-coureurs en Verstappen, werkt George Russell zich tussen al het geweld op als outsider voor de titel. De Mercedes-coureurs kwalificeerde zich als derde. Na drie podiumplaatsen in de eerste vier races hoopt hij wellicht stiekem op meer. De kans op een overwinning is aanwezig op het Jeddah Corniche Circuit. Met een gemiddelde snelheid van zo’n 250 kilometer per uur en maar liefst 27 bochten, waaronder enkele blinde, staat de race vaak garant voor safety cars en dus de nodige chaos.

Inhaalrace

Lando Norris, leider in de WK-stand, staat een inhaalrace te wachten. Uitkomen bocht 5 op ’s werelds snelste stratencircuit ging het hard mis. De McLaren-coureur crashte in zijn eerste run in Q3, waardoor hij de race als tiende zal vertrekken. Tegenover F1.com reageerde de teneergeslagen Brit: “Nu stel ik mezelf teleur, wéér een tegenslag. Deze tik moet ik incasseren. Excuses aan het team, aan de engineers en zondag proberen we er het beste van te maken.”

Opsteker

Een opsteker voor Carlos Sainz: voor de tweede keer op rij kwalificeerde de Spanjaard zich boven zijn teamgenoot Alexander Albon, die als elfde eindigde. Sainz start vanaf de zesde positie, zijn beste kwalificatieresultaat sinds zijn overstap naar Williams. In vijf races bereikte hij driemaal Q3, maar zijn enige WK-punt pakte hij tot nu toe in de Grand Prix van China. Sainz zal erop gebrand zijn zijn sterke kwalificatie om te zetten in een goed resultaat, in de hoop zo de aansluiting te vinden bij Albon, die met 18 punten voorlopig nog buiten bereik ligt in het klassement.

Bekijk hieronder de volledige startopstelling voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië die vanavond om 19.00 uur start (Nederlandse tijd).

