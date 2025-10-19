De Grand Prix van de Verenigde Staten belooft vanavond spektakel, met een startopstelling die garant staat voor een enerverende race. Max Verstappen vertrekt vanaf pole position en verkeert in topvorm in Austin. Gaat hij net als in de sprintrace zegevieren in Austin?

Naast hem op de startopstelling loert de dreiging van Lando Norris, tweede op de grid en tweede in het kampioenschap. De Brit crashte gisteren in de sprintrace en is vastberaden om revanche te nemen. Vorig jaar vocht hij hier een fel duel uit met Verstappen en een herhaling daarvan zou niemand verbazen.

Charles Leclerc start als derde en lijkt de verrassing van het weekend. Terwijl Ferrari lange tijd zoekende was, vond de Monegask de snelheid op het juiste moment terug. “We hebben eindelijk iets gevonden dat werkt,” zei hij gisteren. Kan hij vanaf de tweede rij net als vorig jaar een gooi doen naar een zege op Amerikaanse bodem?

Verderop op de grid moet kampioenschapsleider Oscar Piastri (P6) in de achtervolging. De Australiër bleef puntloos in de sprintrace en ziet Verstappen naderen in de titelstrijd. Achteraan is het vooral frustratie: Isack Hadjar (Racing Bulls) crashte in de kwalificatie en start op de laatste rij, Alex Albon verloor zijn knappe achtste tijd door track limits, en Lance Stroll kreeg vijf plaatsen straf voor zijn botsing met Esteban Ocon in de sprintrace en is hierdoor de hekkensluiter van de startopstelling.

Om 21.00 uur Nederlandse tijd gaat het licht op groen en alles wijst erop dat dit een vurige avond wordt in Austin.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.