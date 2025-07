Oscar Piastri heeft op overtuigende wijze pole position gepakt voor de sprintrace van de Grand Prix van België. De McLaren-coureur was liefst vier tienden sneller dan Max Verstappen, die naast hem op de eerste rij start. Maar ondanks dat indrukwekkende gat weet de Australiër dat hij tijdens de korte race goed in zijn spiegels moet kijken.

De sprintrace op het iconische Spa-Francorchamps kan zomaar een spannende confrontatie worden tussen Verstappen en Piastri. De Red Bull-coureur start als tweede en de Nederlander kennende zal hij geen genoegen nemen met die positie. Achter hen staan nog twee kanshebbers voor het podium. Lando Norris start als derde en hoopt samen met Piastri een dubbelresultaat voor McLaren te realiseren, maar ook Charles Leclerc aast vanaf P4 op een sterk resultaat.

De verrassingen op de grid komen vooral uit de subtop. Esteban Ocon start in de Haas als vijfde en heeft Carlos Sainz in de Williams naast hem staan op de grid. Ook Oliver Bearman maakte indruk. De jonge Brit kwalificeerde zich als zevende en bleef Pierre Gasly (P8) nipt voor.

Hamilton grote tegenvaller

Niet iedereen kende een gelukkige sprintkwalificatie, zo bleef Yuki Tsunoda steken op de twaalfde plaats. Ook bij Mercedes werden gisteren de champagneflessen niet ontkurkt. George Russell kwam niet verder dan de dertiende tijd, terwijl Kimi Antonelli zelfs achteraan het veld start.

De grootste tegenvaller is misschien wel Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen spinde tijdens de kwalificatie en moet het met de achttiende startplek doen. Een inhaalrace wordt lastig in de korte sprintrace, maar bij Hamilton weet je het nooit.

UPDATE: Franco Colapinto start de sprintrace vanuit de pitstraat.

Om 12.00 uur gaan de lichten uit in de Ardennen voor de sprintrace.

