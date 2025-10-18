De startopstelling voor de sprintrace in Austin belooft spektakel. Max Verstappen vertrekt om 19.00 uur (Nederlandse tijd) vanaf pole position voor het sprintspektakel van de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander was in de zinderende sprintkwalificatie nipt sneller dan beide McLarens en verwacht daarom een intens gevecht.

Lando Norris start als tweede en Oscar Piastri, de leider in het kampioenschap, neemt plaats op plek drie. McLaren aast op revanche en wil Verstappen van de sprintzege houden, maar de Red Bull-coureur lijkt hongerig om juist in te lopen op het Britse team. “Het wordt een zwaar gevecht, maar dat is wat iedereen wil zien,” zei hij na afloop met een glimlach.

De verrassing van de dag kwam van Nico Hülkenberg, die zijn Sauber knap op de vierde plaats kwalificeerde. Zijn jonge teamgenoot Gabriel Bortoleto vertrekt daarentegen als laatste. Ferrari kende opnieuw een lastige sessie: Lewis Hamilton (8e) en Charles Leclerc (10e) konden geen vuist maken. Leclerc, vorig jaar nog winnaar in Austin, had dit keer simpelweg geen snelheid.

De grootste teleurstelling kwam van Yuki Tsunoda. Terwijl teamgenoot Verstappen de pole greep, kwam hij niet verder dan de achttiende tijd na een misser van zijn team bij de timing. Eén ding is zeker: vanavond wordt het vuurwerk.

