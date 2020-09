Steiner: ‘Haas zoekt naar continuïteit bij line-up’

Haas-teambaas Günther Steiner zegt dat het team naar continuïteit zoekt voor de line-up voor 2021 en 2022 en dus wil het team niet denken aan een éénjarig contract. Hij benadrukt dat Haas nog steeds niet weet wie er in 2021 en 2022 voor het team zullen rijden.

De contracten van Kevin Magnussen en Romain Grosjean lopen eind dit seizoen af en hoewel de coureurs onlangs aangaven dat ze binnenkort onderhandelingen verwachten, is hun toekomst bij het Amerikaanse team nog steeds onzeker. Steiner heeft aangegeven dat de gesprekken nog steeds niet van start zijn gegaan, maar hij maakt wel duidelijk dat hij geen interesse heeft in een éénjarig contract voor de coureurs.

“Alles is mogelijk voor volgend seizoen”, zegt Steiner tegen Sky Sports. “Ik ga er de komende maanden met Gene Haas over praten, maar het enige dat belangrijk is is dat we ons best doen. Dan zullen we wel zien wat het beste bij ons past. Maar er is naar mijn mening maar één ding zeker: wie er in 2021 voor ons rijden moeten ook in 2022 voor ons rijden”, benadrukt de Italiaan.

Met de nieuwe regels die in 2022 van kracht gaan wil Steiner zich niet wagen aan een coureur die geen ervaring heeft met de Haas-auto van 2021. “Zeker als er een nieuwe auto komt dan wil je dat je je coureur kent, dan is er in ieder geval wat continuïteit. Al zijn het de coureurs die nu racen, als ze blijven dan moeten ze nog minstens twee jaar blijven. Dat is het enige dat ik erover kwijt kan, voor de rest ligt nog alles open. Ik weet nog niet wie er in 2021 en 2022 voor ons rijden”, concludeert Steiner.