Het middenveld in het WK-klassement trilt van spanning. Slechts twaalf punten scheiden de teams van plek zes tot en met negen, en Haas bracht zichzelf met een sterke dubbele puntenfinish in Mexico weer midden in die strijd. Oliver Bearman verraste met een knappe vierde plaats, maar volgens Günther Steiner kan het hele plaatje na één race alweer volledig kantelen.

De voormalig Haas-teambaas sprak in de Red Flags-podcast over de onvoorspelbare strijd in het middenveld. Volgens hem kan één sterk weekend soms al genoeg zijn om een flinke sprong te maken. “Je hebt maar één gelukkige race nodig”, zegt Steiner. “Niet eens per se geluk, gewoon een goed uitgevoerde race – zoals Ollie (Bearman, red.) in Mexico – en je zit ineens weer volop in de strijd.”

Toch waarschuwt Steiner dat de vorm van één race weinig zegt over de rest van het seizoen. “Ik zou de resultaten van Mexico niet als maatstaf nemen. Dat circuit is echt een buitenbeentje vanwege de hoogte”, legt hij uit. “Aston Martin had het daar lastig, maar op andere circuits scoren ze ineens weer een berg punten. Singapore was daar een goed voorbeeld van – niemand snapte waar dat resultaat ineens vandaan kwam. Het gaat steeds op en neer. Racing Bulls lijken vrij solide op de zesde plaats, maar zelfs zij slagen er de laatste races niet in om het op een rijtje te krijgen.”

Strijd tot het einde

Met nog enkele races te gaan belooft de strijd om plek zes in het constructeurskampioenschap een heet gevecht te worden. Eén sterk weekend – of een ‘gelukkige race’, zoals Steiner het noemt – kan zomaar het verschil maken tussen zesde en negende in het eindklassement. Vorig jaar liet Alpine zien hoe snel zo’n sprong kan gebeuren: van de negende naar de zesde plek dankzij een tweede en derde plaats in de GP van Brazilië. Zo’n resultaat kan voor een team veel betekenen. Formule 1-teams ontvangen namelijk meer geld naarmate ze hoger in het constructeurskampioenschap eindigen. Tegelijkertijd krijgen de beter presterende teams minder windtunneluren toegewezen, wat hun ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. Het is dus een fragiele balans tussen prijzengeld en technische ontwikkeling.

