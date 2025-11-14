Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner vindt het opvallend dat McLaren geen enkel protest indiende tegen de tijdstraf van Oscar Piastri na diens botsing met Andrea Kimi Antonelli in São Paulo. Volgens Steiner had het team de beslissing “op z’n minst moeten aanvechten.”

Het incident tussen Oscar Piastri, Kimi Antonelli en Charles Leclerc zorgde na afloop voor de nodige discussie. De straf voor Piastri werd door velen als aan de strenge kant bestempeld – waaronder McLaren-teambaas Andrea Stella die de straf “erg streng” noemde. Leclerc, die door de botsing zijn race vroegtijdig moest staken, nam het zelfs deels op voor de Australiër. “Voor mij was het eigenlijk fifty-fifty; zowel Piastri als Antonelli trof blaam”, zei de Monegask na afloop. “Oscar was misschien iets te optimistisch, en Kimi stuurde in alsof Oscar er niet zat. Daardoor raakten ze elkaar, en vervolgens raakten ze mij. De schuld ligt dus niet volledig bij Oscar.”

LEES OOK: Fastfoodketen maakt excuses voor Piastri-promotie: ‘Hamburger verandert F1-geschiedenis’

Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner sprak zich uit over de straf en de manier waarop incidenten tegenwoordig worden beoordeeld. “Waarom ga je niet naar de stewards en zeg je er ten minste iets van?”, zei hij in de Red Flags-podcast. “Zelfs Charles Leclerc zei: ‘Het was niet Oscars schuld. Misschien was ik een beetje te optimistisch.’ Je hebt drie auto’s naast elkaar… Met al die regels, interpretaties en nu krijgen ze straffen van tien seconden in plaats van vijf: waar houdt racen dan nog op? Iedereen krijgt tegenwoordig een straf, soms zelfs zonder iemand te raken. Fans vinden dat niet leuk.”

Altijd proberen

Steiner benadrukte daarnaast dat het aantekenen van protest, zelfs als het weinig kans van slagen heeft, belangrijk kan zijn voor een team. “Het is namelijk ook psychologisch”, legde hij uit. “Natuurlijk overdrijf ik soms, dat helpt niet altijd. Maar feiten op tafel leggen laat zien dat je weet wat je doet. Je geeft je mening, ook al weet je niet of je wint. Maar je moet het altijd proberen. Dat is mijn mening.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.