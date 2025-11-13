De Australische fastfoodketen Grill’d heeft zijn excuses aangeboden aan alle fans van Oscar Piastri. Grill’d beloofde na de GP van Italië gratis hamburgers uit te delen, elke keer dat de McLaren-coureur op het podium zou eindigen. Sindsdien is de 24-jarige echter niet verder gekomen dan de vierde plaats. De keten zegt gekscherend dat het nooit ‘een vloek’ over Piastri had willen afroepen en deelt voortaan een hamburger uit bij elke race die hij uitrijdt.

In Australië hebben ze het afgelopen Formule 1-seizoen natuurlijk genoten van nationale trots Oscar Piastri. De Melbournian won meerdere Grands Prix en leidde lange tijd het kampioenschap. Fastfoodketen Grill’d speelde handig in op de hype en beloofde fans een gratis hamburger, elke keer dat Piastri het podium haalde. Maar in de vijf Grands Prix die volgden op die aankondiging, greep de McLaren-coureur steevast naast de top drie. Hij verloor bovendien de leiding in het WK aan teamgenoot Lando Norris.

Nieuwe promotie

Grill’d heeft zich na de GP van São Paulo verontschuldigd bij alle Piastri-supporters die in ‘vloeken’ geloven. Fans suggereerden de afgelopen weken dat de keten onbewust het seizoen van de Australiër had vervloekt. De promotie – die doorloopt tot half december – is inmiddels aangepast; fans krijgen nu een gratis hamburger voor elke race die Piastri uitrijdt. Een pijnlijk contrast met de eerdere belofte. “Het was nooit onze bedoeling om een hamburger te maken die zó lekker is dat hij de loop van de Formule 1-geschiedenis zou kunnen veranderen”, grapte Grill’d op sociale media.

De nieuwe promotie doet echter weinig afbreuk aan het gepraat over een vloek. Bijgelovige fans vrezen inmiddels dat Piastri in de laatste triple header alleen nog DNF’s zal noteren. “Stop alsjeblieft met deze actie en geef ons wat hoop voor de laatste drie races”, reageerde een sociale media-gebruiker.

