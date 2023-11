Günther Steiner wordt naast zijn werk in de Formule 1 een van de producers van een nieuwe Amerikaanse comedyserie. De teambaas van Haas gaat daar niet zelf in spelen, maar is wel de inspiratiebron. Dat meldt althans entertainmentwebsite Deadline.

De serie is een idee van tv-zender CBS en speelt zich af in de sportwereld, niet per se in de Formule 1. Het gaat over de werkvloer, de mensen daar en de verhoudingen en gedragingen onderling. CBS heeft voor Steiner een rol als uitvoerend producent in gedachten: het stelt hem in staat om input te leveren voor de serie, gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Steiner is namelijk zelf een inspiratiebron voor de comedyserie, zo blijkt.

Dat alles kan niet los worden gezien van het grote succes van Netflix’ Drive to Survive. Daarin speelde Steiner al sinds 2019 jaar na jaar een prominente rol. De uitspattingen, het taalgebruik en de houding van de teambaas van Haas maakten van hem de afgelopen een van de grote sterren in de Formule 1-hitserie.

Over de start van opnames of wanneer de serie eventueel wordt uitgezonden, is nog niets bekend.

