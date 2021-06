Haas-teambaas Günther Steiner heeft Nikita Mazepin verrast met een nogal bijzonder cadeau. De rookie kreeg van zijn baas een eigen ‘Mazespin’-tol.

Het seizoen begon nogal opmerkelijk voor Nikita Mazepin. De jonge Rus maakte zijn overstap van de Formule 2 naar de Formule 1, maar had dat debuut zeker anders willen zien. Hij spinde een aantal keren in het openingsweekend in Bahrein en vond daar na twee bochten al zijn Waterloo door – jawel – een spin. Dat werd niet veel beter in de weekenden die volgden. Op Imola crashte hij in de vrije training na een spin en ook dit weekend stond de Rus nog achterstevoren met zijn VF-21 op de Red Bull Ring.

Het was het startsein voor de wat negatieve bijnaam ‘Mazespin’. Haas-teambaas Günther Steiner zag zijn kans schoon om hier een wat leuke, luchtige draai aan te geven. Hij heeft de Russische coureur zijn eigen ‘Mazespin’-tol gegeven. Alleen kon hij daar niet echt mee omgaan, zoals blijkt uit de video hieronder, die de coureur zelf plaatste.

“Nu kan je spinnen”, zegt Steiner tegen Mazepin in de video. “Nu zijn er dus twee van. Het is het Mazespin-spel. Deze kan je spinnen, dat is beter dan de auto!”, grapt de Italiaanse teambaas. Mazepin lijkt de grap van zijn baas wel te kunnen waarderen en plaatste nog trots een foto van zijn nieuwe cadeau.