Voor McLaren verliep de race in Bakoe niet zoals gehoopt. Oscar Piastri kende een zeldzame off-day en viel uit, terwijl Lando Norris niet verder kwam dan P7 na een lange race vast te hebben gezeten in verkeer. Teambaas Andrea Stella spreekt van een “moeilijk weekend” waarin de Britse renstal nooit echt in haar ritme kwam.

“Het was een lastige dag, een lastig weekend,” blikt Stella terug tegenover F1TV. “Gisteren was het al niet het resultaat waar we op mikten, en vandaag bleven we eigenlijk op hetzelfde niveau hangen. We hadden problemen met Oscar, die nogal ongebruikelijk zijn. Maar hij is sterk, hij zal hiervan leren en sterker terugkomen.” Piastri belandde vroeg in de race in de muur – een fout die volgens Stella niet tekenend is voor zijn seizoen. “Ik heb met meerdere kampioenen gewerkt en dit soort weekenden horen er soms bij. Tot nu toe is Oscar juist één van de meest solide coureurs geweest in 2025. Dit was gewoon een eenmalige misser.”

Ook bij Lando Norris kwam het er niet uit in Azerbeidzjan. “We hadden simpelweg niet de snelheid om in te halen”, legt Stella uit. “Daardoor zat Lando de hele race vast in verkeer. En de langzame pitstop hielp natuurlijk ook niet mee. We bleven zo lang mogelijk buiten in de hoop op een safety car, maar uiteindelijk finishen we waar we horen te staan gezien ons weekend. We hadden beter moeten presteren in de kwalificatie.” Toch blijft Stella positief over de toekomst. “We lijken hier het voordeel kwijt dat we op andere circuits wél hebben. Maar we komen sterker terug in Singapore.”

