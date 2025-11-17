McLaren-teambaas Andrea Stella blikt terug op de uitdagingen die het team vorig jaar in Las Vegas kende. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri hadden niet de snelheid om mee te strijden in de kopgroep en reden ver verwijderd van de rest. Stella vertelt dat McLaren inmiddels aanpassingen heeft doorgevoerd om dit jaar sterker te presteren.

McLaren kende vorig jaar een van zijn lastigste races in Las Vegas. Norris kwalificeerde zich als zesde en finishte op dezelfde plek, terwijl Piastri zich als achtste plaatste en zevende werd in de race. Beide McLaren-coureurs kwamen 45 seconden achter winnaar George Russell over de streep. Normaal strijdt het team mee om overwinningen en podiumplaatsen, maar in Las Vegas ontbrak de snelheid. Tijdens de kwalificatie had het team problemen met het gedrag van de banden, en in de race speelde graining een grote rol.

“Vegas was vorig jaar echt een van de moeilijkste races”, zegt Andrea Stella tegenover Motorsport.com. “We hadden ook enkele aerodynamische problemen toen we probeerden de achtervleugel te verlagen; we zagen dat we te veel efficiëntie verloren. Daarnaast hadden we wat problemen met de afstelling van de auto, omdat we probeerden dit graining te compenseren en het onderstuur aan te pakken.”

Veranderingen voor Vegas

De analyse van de problemen heeft McLaren waardevolle inzichten opgeleverd. “De evaluatie van Vegas vorig jaar gaf ons veel informatie om manieren te vinden om te verbeteren”, zegt Stella. “Wat banden, aerodynamische efficiëntie en de afstelling van de auto betreft, weten we nu in welke richting we moeten sturen ten opzichte van vorig jaar.” Of deze verbeteringen genoeg zijn om dit seizoen voor de overwinning te strijden, blijft echter afwachten. “Dat zullen we pas in Vegas zien, maar we hebben zeker actie ondernomen op basis van wat we vorig jaar zagen, want de prestaties waren toen duidelijk niet goed genoeg.”

