McLarens teambaas Andrea Stella was na afloop van de sprintrace in Austin zichtbaar geërgerd over het vroegtijdige einde van de race voor Oscar Piastri en Lando Norris. In de eerste bocht van de openingsronde raakte het duo betrokken bij een incident, waarbij meerdere auto’s schade opliepen.

“We zijn teleurgesteld dat we niet de kans hebben gehad om te racen”, aldus Stella na afloop voor de camera van Sky Sports. “Het incident in de eerste bocht haalde beide auto’s uit de race. Het is verrassend dat sommige coureurs met zoveel ervaring niet met wat meer voorzichtigheid handelen”, zo sneerde hij naar de veroorzaker van de crash, Nico Hülkenberg. “Je gaat de eerste bocht in, zorgt dat je niemand beschadigt, en rijdt dan verder.”

Hoewel de Italiaan geen kwade bedoelingen vermoedt, vond hij het optreden van sommige rivalen onnodig risicovol. „Ik praat niet over opzet, maar over voorzichtigheid. Zeker als je in een sterke positie start, zou iets meer voorzichtigheid goed zijn geweest voor iedereen.”

McLaren verloor door de dubbel uitvalbeurt belangrijke punten in de strijd om wereldtitel, waarin Piastri de dans leidt. “We hebben acht punten verloren met beide rijders, maar we focussen op onszelf”, meent Stella. „We weten dat we een competitieve auto en twee sterke coureurs hebben. Als we normaal kunnen racen, komen de resultaten vanzelf.”

