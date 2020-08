Stewards laten incident tussen Magnussen en Ocon onbestraft

De stewards hebben Kevin Magnussen geen straf gegeven voor het merkwaardige incident met Esteban Ocon tijdens de derde vrije training. Volgens de stewards en beide coureurs was het een ‘ongelukkig incident’ en was er geen schuldige aan te wijzen.

Magnussen haalt Ocon in bocht 3 in maar lijkt daarna ruimte te willen maken voor een Williams die achter Ocon rijdt. De Deen gaat daardoor naar het midden van de baan, maar Ocon kijkt juist op dat moment in zijn spiegels en lijkt te schrikken van de langzame Haas voor zich en gaat vol op de rem en crasht tegen de muur. De Renault loopt flinke schade aan de voorkant op.

Het blijkt uiteindelijk om een vergissing te gaan. Ocon krijgt in zijn outlap van zijn engineer te horen dat Magnussen op de snelle ronde zit. “Magnussen remde”, zei Ocon op de boordradio na de crash. “Ik liet hem voorbij gaan omdat hij op een getimede ronde zat, maar hij remde af.” Magnussen meldt echter dat hij naar binnen gaat en is dus niet aan een snelle ronde bezig.

De stewards maakten direct bekend dat ze het incident gingen onderzoeken en uiteindelijk oordelen zij dus dat het een ongelukkig incident was, waarbij niemand bestraft wordt. “Beide coureurs en de stewards oordeelden dat het een ongelukkig incident was en dat niemand schuldig was. De stewards ondernemen daarom geen verdere actie”, laten ze weten in een verklaring.