Stewart: ‘Vind het lastig om Hamilton de beste ooit te noemen’

Drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart vindt niet dat hij zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton onder de beste coureurs ooit kan scharen. Hamilton mag dan hard op weg zijn om recordkampioen Michael Schumacher te evenaren, maar: “Zijn auto en motor zijn zoveel beter, dat het haast niet eerlijk is voor de rest.”

Wie er dan wel op Stewarts lijstje van de beste coureurs ooit staan? “Juan Manuel Fangio is in mijn optiek de beste coureur die ooit heeft geleefd. Jim Clark komt op de tweede plek, nog voor Ayrton Senna”, verklaart Stewart, zelf goed voor drie wereldtitels en 27 Grand Prix-overwinningen in de In the Fast Lane-podcast.

Hamilton is op zijn beurt nog maar één zege verwijderd van Schumachers record van 91 overwinningen – en nog één wereldtitel van Schumachers record van zeven stuks – maar volgens Stewart zijn dit soort statistieken moeilijk met elkaar te vergelijken. “Vandaag de dag heb je immers 22 Grands Prix”, haalt Stewart aan. “Vroeger reed iemand als Fangio zes of misschien acht of negen Formule 1-races per jaar.”

“Verder reden dat soort coureurs dan in sportscars, GT’s, enzovoort. Iemand als Hamilton, of een andere topcoureur, rijdt nu 22 races, maar dat is alleen maar in de Formule 1 en niet in een andere klasse.” Dat maakt vergelijken wie de beste coureur ooit is, dus lastig volgens Stewart. Qua druk en drukte is het volgens hem nu bovendien ook heel anders.

‘Mercedes veel beter dan de rest’

Behalve de eerder genoemde Fangio, Clark en Senna, noemt Stewart ook Schumacher ‘tot op zekere hoogte’ als mogelijk beste coureur ooit. De Duitser reed in zijn topjaren natuurlijk ook alleen maar Formule 1, maar wat zijn situatie volgens Stewart anders maakt dan die van Hamilton, is dat Schumacher na zijn eerste twee titels met Benetton het team van Ferrari weer groot heeft gemaakt.

“Hij zorgde ervoor dat Ferrari de beste engineers en ontwerpers binnenhaalde. Hij was buiten het rijden ook gewoon een grootheid in zijn denken.” Volgens Stewart heeft Hamilton op zijn beurt een hele goede beslissing gemaakt door na 2012 – met één titel op zak – van McLaren naar Mercedes te gaan.

Sinds 2014 pakte Hamilton nog eens vijf titels met dat team. Maar – en dat is Stewarts tweede kernpunt – juist het feit dat Mercedes de Formule 1 sindsdien zo domineert, maakt Hamiltons grootheid lastig in te schatten. “Want om eerlijk te zijn: Mercedes’ auto en motor zijn zoveel beter, dat het bijna niet eerlijk is voor de rest.”

‘Wil Lewis niet te kort doen’

Stewart zegt dit niet om Hamilton af te vallen, benadrukt hij. “Lewis rijdt heel goed, en ik wil hem zeker niet te kort doen wat zijn talent betreft.” Wat voor hem echter meeweegt, is dat iemand als Schumacher of Fangio ‘de klus ook klaarde in een auto die niet de beste van het veld was’. En dat zij teams om zich heen bouwden, terwijl Hamilton bij Mercedes in een soort gespreid bed terechtkwam.

Tel die redenen bij elkaar op, en dat de tijden veranderd zijn, en het is voor Stewart lastig om uit te maken of Hamilton op het niveau van bijvoorbeeld Fangio zit. Het is allemaal een beetje ongrijpbaar en lastig onder woorden te brengen, erkent Stewart, die weet dat veel mensen het niet met hem eens zullen zijn, maar: “Daarom vind ik het moeilijk Lewis de beste ooit te noemen.”