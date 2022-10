Red Bull heeft zich neergelegd bij het oordeel van de FIA dat het in 2021 het budgetplafond heeft overschreden. De twee partijen zijn tot een Accepted Breach Agreement overeengekomen: Red Bull krijgt een boete van 7 miljoen dollar en mag in 2023 nog minder tijd in de windtunnel doorbrengen voor tests.

In Austin hielden Red Bull en de FIA al gesprekken nadat het bestuursorgaan met een schikkingsvoorstel was gekomen. Het team had zich in 2021 als enige team schuldig gemaakt aan een ‘kleine overschrijding’ van het budgetplafond, al bleef teambaas Christian Horner volhouden dat zijn team onder het budgetplafond was gebleven.

Na die gesprekken in Austin, die door het overlijden van Red Bull-oprichter even op pauze gezet werden, zijn de FIA en Red Bull tot een overeenkomst gekomen, het zogenaamde Accepted Breach Agreement. Daarmee bekent Red Bull schuldig te zijn aan het overschrijden van het budgetplafond en accepteert het de opgelegde straf.

Het gaat in dit geval om zowel een financiële straf als een sportieve straf. Red Bull heeft voor het overschrijden van het budgetplafond een boete van 7 miljoen dollar gekregen. Dit omdat zij in 2021 met 1.864.000 pond, zo’n 2,2 miljoen dollar, over het budgetplafond zijn gegaan, wat neerkomt op 1,6 procent boven de 145 miljoen dollar. Deze boete moet Red Bull binnen dertig dagen betalen en heeft geen invloed op het budgetplafond voor volgend jaar, aangezien de boete hierbuiten valt.

Geen frauduleuze intenties

Bovendien krijgt Red Bull volgend jaar minder tijd in de windtunnel en tijd voor computersimulaties. Dat was al een stuk lager dan de concurrentie omdat zij de constructeurstitel in de wacht hebben gesleept en de teams op basis van hun eindklassering tijd in de windtunnel aangewezen krijgen, met het laagst geklasseerde team dat de meeste tijd krijgt. Dit om te proberen het veld dichter bij elkaar te krijgen.

Dat nadeel had Red Bull dus al, maar door de straf vanwege het overschrijden van het budgetplafond krijgt het team in 2023 nog eens minder tijd in de windtunnel. Het gaat om een vermindering van 10 procent, waardoor het team in 2023 op 63 procent van de tijd ten opzichte van het laagst geklasseerde team staat, waar dat eerst 70 procent had moeten zijn.

De FIA benadrukt dat het Red Bull er niet van beschuldigt met opzet te hebben gehandeld bij het overschrijden van het budgetplafond. De Cost Cap Administration van de FIA stelt dat Red Bull ‘zich coöperatief heeft opgesteld’ en beklemtoont dat er ‘geen bewijs is dat Red Bull op enig moment te kwader trouw, oneerlijk of frauduleus heeft willen handelen, noch opzettelijk informatie heeft verzwegen’.