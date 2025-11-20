Lance Stroll is niet vaak uitgesproken, maar in Las Vegas had hij woensdag flink wat noten op zijn zang. Reden was kritiek van Franco Colapinto. “Misschien moet hij eerst maar eens proberen een punt te scoren”, aldus Stroll.

Colapinto liet zich na de afgelopen Grand Prix van São Paulo bepaald niet vleiend uit over zijn Canadase collega. “Stroll zit anderen altijd in de weg, kijkt niet in zijn spiegels. Door hem eindigt Bortoleto in de muur. Zulke dingen doet hij steeds”, klonk het. Dat alles schoot Stroll in het verkeerde keelgat, zo bleek woensdag in Las Vegas.

“Hoeveel punten heeft hij (Colapinto, red?) eigenlijk?”, aldus Stroll. Om vervolgens te concluderen dat de Argentijnse Alpine-coureur nog niet van de hatelijke nul af is. “Misschien moet hij eerst eens een punt scoren.” En de Canadees liet het daar niet bij. “Wat is zijn probleem? Misschien boos, gefrustreerd, heeft-ie een zwaar leven.”

Colapinto ging er later op de persconferentie niet al te diep op in. “Soms zeg je dingen na de race uit emotie. We komen elkaar nu eenmaal ook vaak tegen op de baan. Zo gaat dat soms.”

