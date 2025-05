Favoriet voor de zege is Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout zondag in de Indy 500 allerminst, maar zou een stunt erin zitten? In gesprek met de Nederlander over zijn kansen, verwachtingen en de ontspannen manier waarop hij met zijn team Dale Coyne Racing toeleeft naar een van de meest prestigieuze races ter wereld. “Ik ben relaxed, we hebben niets te verliezen. Alleen te winnen.”

De afgelopen jaren was Van Kalmthout in dienst van Ed Carpenter Racing een vaste waarde in het rijtje namen van kandidaat-winnaars voor de Indy 500. Het kwam helaas nooit zover, maar lager dan zevende startte de Nederlander nimmer. Hoe anders is dat dit jaar: de 24-jarige coureur uit Hoofddorp vertrekt vanaf de 31e startplaats. Dat was 33, maar door een straf voor het Penske-team moeten Josef Newgarden en Will Power moeten achteraan starten.

‘Ik ben reëel’

Dat Van Kalmthout zich überhaupt heeft gekwalificeerd, is al een puike prestatie. Zijn nieuwe team – hij is bezig aan zijn eerste seizoen bij Dale Coyne Racing – is nu eenmaal kleiner dan andere teams en begon noodgedwongen later aan de voorbereidingen op de Indy 500. Een startplek veroveren was dus an sich al een fraaie prestatie. “Dat was nog wel even stressvol”, kijkt hij terug.

De Nederlander perste in de kwalificatie alles uit de bolide en dat bleek net voldoende. Balen van de startplek doet hij niet. “Ik ben reëel”, zegt hij vanuit de Verenigde Staten, vooruitblikkend op de race. “Het team heeft z’n best gedaan en ik ook. We komen rechtelijnsnelheid tekort, het is niet anders. De afstelling was goed, ik heb er als rijder ook het maximale aangedaan. We staan aan de start, best relaxed. Want ik dat we in de race wel de snelheid hebben om nog best een eind naar voren te kunnen rijden.”

Aan ervaring geen gebrek voor Veekay, die dankzijn een handvol deelnames gepokt en gemazeld aan de start staat van de 109e editie van de legendarische Amerikaanse ovalrace. “Mijn ervaring kan van pas komen”, erkent hij. “Ik weet hoe ik deze race moet rijden, moet indelen. En een startpositie zegt ook niet alles, zeker niet in deze wedstrijd. Er gebeurt altijd een hoop tijdens de Indy 500, je weet nooit hoe het gaat lopen en er zijn altijd verrassingen.”

Stunt ‘Veekay’ in Indy 500?

Wie weet is ‘Veekay’ er zelf een van. Zou hij kunnen stunten? Wie weet met zelfs een zege? Niks is uitgesloten in de autosport en zeker niet in de Indy 500, maar de Nederlander toont zich realistisch. “We hebben niet het materiaal voor de winst, dat wordt heel lastig. Maar we kunnen echt wel plekken winnen, dat zie ik wel zitten. Top-15 zou al heel goed zijn. Het belangrijkste is dat we het maximale eruit halen, wat dat ook oplevert. Maar daarom kunnen het team en ik er ook relaxed in staan. We hebben niets te verliezen, vooral veel te winnen.”

En dus merkt de coureur naar eigen zeggen dat hij misschien wel meer dan ooit ontspannen toeleeft naar de mooiste wedstrijd van het IndyCar-seizoen. “Stress had ik vooral vorige week rond de kwalificatie. Ik merk dat ik de race heel ontspannen benader. In het kampioenschap doen we het goed in de top-10, dus ik ben zeer tevreden over de stappen die we met Dale Coyne Racing zetten. Dat helpt ook. Zondag maken we er het beste van: het is een marathon, geen sprint.”

En de favorieten voor de winst? “Dan denk ik aan mannen als Josef Newgarden, Alex Palou, Pato O’Ward en toch ook Scott Dixon.”