Yuki Tsunoda kampt sinds zijn overstap naar Red Bull Racing met problemen die zelfs binnen zijn team niet volledig te verklaren zijn. De Japanner zegt tevreden te zijn met zijn prestaties op zaterdag, maar op zondag valt zijn tempo over langere afstanden opvallend ver weg.

Tsunoda bewijst dat hij in staat is om over één snelle ronde indruk te maken. In Monza haalde hij Q3, en zijn kwalificatievorm ligt vaak niet al te ver weg van die van teamgenoot Max Verstappen. “Wat betreft de korte runs ben ik tevreden”, vertelt Tsunoda in Bakoe. “Ik zat in de kwalificatie op slechts twee tienden achterstand van Max, afgezien van Q3. Ik denk dat dat goed laat zien wat ik kan, en mensen binnen het team merken dat zeker op.”

Op zondag is het beeld compleet anders. Tijdens de races ontbreekt de snelheid en slijten de banden sneller dan verwacht. Zelfs Red Bull tast deels in het duister. “Ik moet me vooral gaan richten op de lange runs”, legde Tsunoda uit. “De dingen die we ervaren zijn dingen die zelfs het team niet echt kan uitleggen. We werken er hard aan, zowel ikzelf als het team, om alles in de long runs op orde te krijgen. Misschien zijn er dingen die je niet kunt verklaren, maar ik probeer van alles om het te laten werken.”

