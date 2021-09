Na het fenomenale weekend in Zandvoort volgde direct alweer een knotsgekke race in Monza. De hele week heeft onze columniste Sylvana IJsselmuiden nog nagenoten van de Grand Prix van Nederland. “Ik ben er drie dagen bij geweest en echt alles klopte! Het weer, de fans, Max op P1: ONGEKEND KIPPENVEL“

De Grand Prix van Nederland in Zandvoort was zo overweldigend dat ik zelfs mijn vorige column ben vergeten te schrijven. (Sorry! Maar een goed excuus toch?). Maar goed lieve lezers, I’m back. De Grand Prix van Monza maakte de triple header compleet. Met dertig procent van de fans in oranje T-shirts kon Max Verstappen langzaam afbouwen.

Met het bizarre podium van 2020 nog in mijn geheugen gegrift (Gasly, Sainz en Stroll), maar ook het besef dat het geen garantie is voor weer een spectaculaire race. Al had ik goede hoop, omdat ik Monza gewoon een heel gaaf snel circuit vind. 360 kilometer per uur, poaaah wat lekker! Een knotsgekke race werd het zeker! Met weer een bizar podium en ik ben stiekem wel heel erg blij voor Daniel Ricciardo, want wat een schatje is dat (dit beamen trouwens veel vrouwelijke race fans die ik ken). Lando Norris op P2 is ook goed en Valtteri Bottas van achteraan naar P3: petje af voor al deze coureurs. En voor McLaren dat weer een stukje geschiedenis schreef.

Maar lieve mensen, wat gebeurde er nou met Verstappen en Hamilton!? Wie zijn schuld is het nou daadwerkelijk? Moest dit eigenlijk niet nog eens gebeuren dit seizoen? En is het nog te vroeg om grappen te maken als: “Verstappen toch nog boven Hamilton geëindigd” Anyway, zoveel vragen! Maar stiekem geniet ik wel een beetje van de eindeloze duels tussen deze twee. Eigenlijk kreeg ik een beetje een ‘Senna vs Prost’-vibe. Dat maakt het racen juist extra gaaf. Het is spannend en zit vol met sensatie. Ik denk dat ik wel kan concluderen dat deze strijd om het kampioenschap legendarisch en filmwaardig is. (Misschien iets van een Netflix docu? Die je dan Drive to Survive kan noemen?? Nee flauw, maar filmwaardig dat is het zeker).

Foto: Peter van Egmond

Dan wil ik het nog even hebben over de halo! Want hallooooo! Wat een topding is dat. Er is veel gezeur om geweest, maar de beschermende cockpitrand heeft zichzelf wederom bewezen. Want ook in Monza heeft hij de dure dreadlocks van Hamilton gered! En daarvoor echt hulde. Veiligheid boven alles. En als je kijkt naar hoe de auto’s zijn verbeterd in vergelijking met waar ik net nog naar refereerde (de tijd van Senna en Prost) heeft de autosport hier een enorme ontwikkeling in gemaakt. Al mis ik de die V12-motoren wel!

Dan nog even over de kleine stoelendans die gaande is. Ik duim nog steeds elke dag voor Nyck de Vries. Ik gun het deze jongen zo, alleen zie ik het helaas steeds somberder in. Maar niks is onmogelijk want ook Alexander Albon komt weer terug! (Die ik trouwens donderdag ga interviewen in Assen. Dus heb je een brandende vraag, stuur een DM op Instagram: @sylvana)



Goed, ondanks de teleurstelling voor Max heb ik wel weer een geweldig raceweekend gehad. De sprintrace vind ik erg verfrissend al zijn de meningen daar behoorlijk over verdeeld. Met nog steeds een stukje euforie van Zandvoort bereid ik me voor op Sotsji en blijf ik het zeggen: “Max wordt wereldkampioen”

Liefs Syl

Sylvana IJsselmuiden is een presentatrice en actrice met grote ambities, ook in de Formule 1. In deze rubriek (normaal in het magazine, nu ook eens online) laat zij haar licht schijnen op de meest opvallende gebeurtenissen op en naast de baan.