Sylvana IJsselmuiden sluit zich aan bij FORMULE 1 Magazine

De laatste in een rij nieuwe namen die we aan FORMULE 1 Magazine hebben weten te binden, is die van tv-presentatrice Sylvana IJsselmuiden. De Friezin is een gepassioneerd raceliefhebber en zal in het magazine behalve de races zelf ook het gebeuren naast de baan becommentariëren.

IJsselmuiden is een presentatrice en actrice met grote ambities. Bij videoplatform Dumpert presenteerde ze samen met coureur (en vriend) Stijn Schothorst als eens een show over de Formule 1. Nu gaat ze het ook op papier proberen, behalve het gebeuren op de baan zal ze voor FORMULE 1 ook kijken naar het gebeuren in de kantlijn, hoe presenteren de coureurs zich bijvoorbeeld voor de camera en op social media?

“Ik heb onwijs veel zin in het nieuwe seizoen, de winterstop heeft veel te lang geduurd”, zegt zij. “Ik volg de Formule 1 op de voet en vind het leuk dat ik nu mag schrijven over iets dat ik zo interessant vind. Plezier hebben in wat je doet, is immers heel belangrijk. Ik ga mijn eerlijke mening geven over wat mij opvalt in de sport, met een beetje humor, maar zeker ook een kritische blik.”

