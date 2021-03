Renger van der Zande klimt in de pen voor FORMULE 1 Magazine

Hij is een grote meneer in de Verenigde Staten, Renger van der Zande won al twee keer 24 uur van Daytona en was dit jaar heel dichtbij de voltooing van de trilogie. FORMULE 1 Magazine is dan ook trots dat hij ondanks een volle agenda bereid is om voor ons blad regelmatig een column te schrijven over het perspectief van de coureur.

Waar meerdere van zijn tegenstanders in de karts en de opstapklasses uiteindelijk doordrongen tot de Formule 1, was dat niet aan Van der Zande besteed. Zijn carrière leek in 2013 op het spreekwoordelijke dode spoor te belanden tot hij plots een kans kreeg in de IMSA. Een tweede startpositie bij zijn debuut op Laguna Seca deed het balletje verder rollen voor Van der Zande. Hij is al IMSA-kampioen en heeft inmiddels ook twee ‘klokkies’ op Daytona gewonnen.

Lees ook: Exclusief iedere maandag na de race: analyse van Sergej Sirotkin over de afgelopen GP

Zijn oude liefde Formule 1 volgt hij echter nog altijd op de voet. Als gevestigde topcoureur heeft Van der Zande ook genoeg eigen inzichten om te delen. “Ik kijk de races puur als coureur. Soms zie ik dingen en denk: ‘dat is ontzettend knap’. Maar ik zie ook dingen waarvan ik denk: ‘dat was dom’. Dat zeg ik dan ook. Dat komt vanuit de topsportmentaliteit.”

“Ik denk dat ik er als coureur wel een analyse op los kan laten. Ik vind het mooi dat nu voor FORMULE 1 te doen. Hopelijk vinden mensen het ook leuk dat inzicht te horen.” Volgende week in editie 4 van FORMULE 1 Magazine is de eerste column van Van der Zandes hand te lezen.

Ook vandaag wat huishoudelijk nieuws: @rengervdz voegt zich bij @RobKamphuesF1 en @NoelUmmels als columnist bij FORMULE 1 Magazine! De eerste column van Renger zal volgende week in onze nieuwe editie te lezen zijn ⬇️ pic.twitter.com/5rLVJglIKA — Formule1.nl (@Formule1) March 25, 2021

Lees ook: Watson’s Wereld: een exclusief kijkje in de keuken van Scuderia AlphaTauri