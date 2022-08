Alpine verwacht dat het een sterke zaak heeft in het juridische geschil met Oscar Piastri, de junior-coureur die volgend jaar niet voor de Franse renstal wil rijden.

Na de aankondiging een paar weken geleden dat Fernando Alonso aan het einde van dit seizoen bij Alpine vertrekt en zijn carrière voortzet bij Aston Martin, was de Franse stal er als de kippen bij om Piastri aan te kondigen als opvolger. Het Australische talent liet echter direct via sociale media weten dat hij in 2023 helemaal niet bij Alpine rijdt.

Dat Piastri zo resoluut een racestoeltje bij Alpine afwees, deed vermoeden dat hij elders al een racecontract heeft getekend. Al snel circuleerde de naam McLaren waar men aan het einde van het seizoen afscheid neemt van Daniel Riccirardo.

Alpine heeft inmiddels aangekondigd Piastri desnoods via de rechtbank terug in zijn hok te dwingen. Het team gaat de zaak komende maandag aanhankelijk maken bij de Contract Recognition Board (CRB) van de Formule 1. Die instantie bekijkt alle contracten op hun rechtsgeldigheid.

“We laten de CRB beslissen welk contract Oscar heeft getekend voorrang heeft. Zodra we die uitspraak hebben, kijken we verder en zullen we zien wat we gaan doen. Ik heb beide kanten van de zaak gezien. We zijn ervan overtuigd dat Oscar in november bij ons heeft getekend. Er moeten bepaalde dingen in het contract staan [die hem aan ons verbinden] en ik ben ervan overtuigd dat die erin staan.”

‘Dankbaar’

Szafnauer benadrukte nog maar eens verbaasd te zijn over de tweet van Piastri. Volgens de teambaas van Alpine was na de aankondiging van Alonso al snel duidelijk dat de 21-jarige talent zijn opvolger zou worden. “Ik vertelde dat aan Oscar voor we het naar buiten brachten. Hij was toevallig in de simulator, dus ik ben hem gaan opzoeken. Hij lachte en was dankbaar.” Niet veel later volgde dus de ontkenning van Piastri. Op de vraag hoe hij dat nieuws had gehoord, zei Szafnauer. “We vernamen het via social media.”