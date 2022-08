Ralf Schumacher vindt dat Oscar Piastri gelijk heeft om Alpine te verlaten. De oud-Formule 1-coureur heeft begrip voor de Australiër, maar ook flinke kritiek op Alpine: “Het is crimineel om zo’n juweel te laten gaan.”

Alpine kwam voor een flinke verrassing te staan toen Fernando Alonso bekendmaakte dat hij vanaf 2023 in het groen van Aston Martin zal racen. Een probleem vormde dat niet direct, omdat Alpine op die manier reservecoureur Piastri kon promoten naar dat Formule 1-zitje. Hij werd aangekondigd als vervanger van Alonso, maar ontkende zelf dat hij een contract had getekend en dat hij voor Alpine zal racen.

Piastri zou namelijk met manager Mark Webber bij McLaren tot een voorcontract zijn gekomen. De regerend Formule 2-kampioen zou daar dan Daniel Ricciardo vervangen, al is daar nog niet het laatste over gezegd omdat de Australiër naar verluidt om 21 miljoen dollar heeft gevraagd als compensatie.

Het is een bijzondere situatie, maar Ralf Schumacher geeft Piastri in deze zaak gelijk. “Een ding was duidelijk: Alpine had geen interesse om Piastri volgend jaar in de auto te zetten”, zegt Schumacher tegen Sky Sports, doelend op het feit dat Alpine ervan uitging dat Alonso zou bijtekenen. “Je hebt gezien dat jonge coureurs een bepaalde tijd nodig hebben voordat ze de Formule 1 bereiken.”

“Ze wilde hem ergens onderbrengen voor één of twee jaar”, vervolgt Schumacher. “Er was een optie van Alpine’s kant om hem te tekenen, maar dat gebeurde niet omdat ze niet verwacht hadden dat Fernando Alonso zou vertrekken.”

Het is volgens Ralf Schumacher ‘crimineel’ om een ‘juweel’ als Piastri te laten gaan. “Als je niet in staat bent om de contracten goed vorm te geven, dan kun je het hem niet kwalijk nemen”, oordeelt de oud-Formule 1-coureur. “Eén ding moeten we niet vergeten: Piastri’s manager Mark Webber heeft een zeer nauwe band met McLaren-teambaas Andreas Seidl”, doelt hij op de tijd dat de twee samenwerkten aan het Porsche LMP1-project.