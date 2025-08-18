De optredens van Günther Steiners theatershow Unfiltered die binnenkort in Amsterdam, Brussel en ook Duitsland op het programma stonden zijn ruim een maand voor aanvang geannuleerd. De reden? Tegenvallende kaartverkoop. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse promotor ‘bleef die helaas uit’, waardoor men genoodzaakt was de voorstellingen te schrappen.

Is de magie van Günther Steiner uitgewerkt? Het lijkt er wel een beetje op, althans in de Lage Landen. De Italiaanse oud-teambaas van Haas F1 trok vorig jaar overal volle theaterzalen, ook in Nederland, na zijn spraakmakende optredens in de Netflix-documentaire Drive to Survive en het uitbrengen van het boek Surviving to Drive. Daarin vertelt hij openhartig en op komische wijze over onder meer zijn avonturen als teambaas in de Formule 1.

Onlangs bracht Steiner een tweede boek uit, getiteld Unfiltered. Vanwege het vorige succes is daar opnieuw een theatershow van Steiner met dezelfde naam aan gekoppeld. Onder meer in Theater Amsterdam, waar de Italiaan op 28 september zou staan, en Auditorium in Brussel (1 oktober). Maar die optredens zijn door de tegenvallende kaartverkoop van de kalender gehaald, net als shows in Duitsland. De voorstellingen van Steiner, tegenwoordig parttime F1-analist bij de Duitse commerciële zender RTL, in Oslo, Stockholm, Kopenhagen en Lausanne staan later dit jaar nog wel gewoon op de kalender.

