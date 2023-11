Het Formule 1-team van AlphaTauri komt vanaf komend seizoen meer en nadrukkelijker onder de vleugels van Red Bull te hangen. De rebranding van de renstal gaat gepaard met een nieuwe naam. Daarover wordt al langer gespeculeerd. Het zou wel eens ‘Racing Bulls’ kunnen worden, zo meldt het Duitse Motorsport-Total.com.

In Italië werd eerder al gemeld dat zowel Hugo Boss als Adidas interesse heeft getoond om titelpartner van het tweede team van Red Bull te worden. Ook zouden Amerikaanse bedrijven interesse hebben om te participeren. Volgend seizoen zullen Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo de twee racestoeltjes bezetten van het team met de nieuwe naam.

AlphaTauri”s CEO Peter Bayer erkent dat er al een besluit over de nieuwe naamgeving is genomen, maar wil nog niet zeggen dat AlphaTauri wordt veranderd in Racing Bulls. De officiële bekendmaking staat begin 2024, in de aanloop naar het nieuwe seizoen, gepland. “We veranderen de teamnaam, we veranderen de identiteit, het logo, alles, een complete herlancering, een complete rebranding”, aldus Bayer.

