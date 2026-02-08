Haas-teambaas Ayao Komatsu geeft eerlijk toe dat hij meer had verwacht van Esteban Ocon in zijn debuutjaar voor de Amerikaanse renstal. De Fransman bereikte slechts één keer de top-vijf – tijdens de GP China – en eindigde zelfs onder zijn teamgenoot Oliver Bearman in het coureurskampioenschap. Volgens Komatsu was dat echter niet helemaal de schuld van de coureur: ‘Soms lag het ook aan het team’.

38 WK-punten en een vijftiende plaats in het coureurskampioenschap. Dat was het uiteindelijke resultaat van Esteban Ocon in 2025. De ervaren Fransman eindigde lager in het klassement dan zijn debuterende teamgenoot Oliver Bearman, al scheelde het maar 3 WK-punten tussen de twee. Teambaas Ayao Komatsu vertelt eerlijk hoe het debuutseizoen van Ocon bij zijn renstal tegenviel.

“Als je puur naar het sportieve resultaat kijkt, zonder in detail te treden, is er vast niemand tevreden met het sportieve resultaat van Esteban vorig jaar, toch?” stelt Komatsu tegenover Autosport. “Hij is een teamgenoot van een rookie. Ja, een geweldige rookie, maar hij heeft toch tien jaar F1-ervaring. Hij is een racewinnaar, hij staat op het podium. Dus we verwachtten meer van hem.”

‘Niet helemaal de schuld van Ocon’

Toch geeft de Japanner zijn coureur niet helemaal de schuld van de tegenvallende raceresultaten. “Natuurlijk is het niet helemaal zijn schuld, het is fifty-fifty, toch? Soms lag het ook aan het team, we konden hem niet de auto geven waar hij zich prettig bij voelde, vooral tijdens de kwalificatie”, vervolgt Komatsu. “En dan zijn er circuits waar dat veel meer uitvergroot wordt dan op andere circuits. Kijk naar Bakoe, hij was echt niet tevreden met bepaalde remprestaties, en toen lag hij mijlenver achter in de kwalificatie.” Ocon kwam toen niet verder dan een achttiende startplaats, voordat hij werd gediskwalificeerd en als laatste aan de race mocht beginnen.

“Maar nogmaals, er is niet één reden, het ligt niet alleen aan de coureur, het ligt niet alleen aan het team, en elk geval is anders”, gaat de Haas-teambaas verder. “Er is dus geen gemeenschappelijke onderliggende factor, er is ook geen wondermiddel. Het is gewoon een proces, hoe we samenwerken om er sneller achter te komen wat er aan de hand is en dan dingen op orde brengen voor de volgende race. Dat is wat we – wij allemaal samen, team en coureur – vorig jaar niet zo goed hebben gedaan, omdat ik echt het gevoel had dat we daar sneller bovenop hadden moeten zitten”, sluit Komatsu af.

