Tijdens de persconferentie op zaterdag voor teambazen is er eensgezindheid te horen tussen de verschillende teams. Mattia Binotto, Andreas Seidl, Günther Steiner, Jost Capito en Mike Krack geven allen aan zich veilig te voelen in Saoedi-Arabië na de raketaanval op vrijdag nabij het circuit.

Niet alle coureurs waren het eens met de doorgang van de Grand Prix. Tot in de late uurtjes werd er overleg gepleegd tussen de rijders. Binotto denkt dat deze bijeenkomst zo lang duurde, omdat het twintig coureurs zijn met ieder een eigen mening. “Het was belangrijk voor ze om de juiste vragen te stellen en hun mening te bepalen. Zij zijn de sterren van de sport, dus hun stem telt zwaar”, aldus de Ferrari-teambaas.

Lees ook: GPDA over raketaanval nabij circuit Jeddah: ‘Was een stressvolle dag voor coureurs’

“Er loopt een transparante dialoog met alle betrokken partijen. Uiteindelijk voelen we ons allemaal op ons gemak met de gemaakte beslissing”, voegt Seidl van McLaren toe. Ook hij noemt de coureurs ‘de helden van de sport’. “Vandaar dat het niet meer dan logisch is dat ze die discussie hebben gehad. Het is ons verzekerd dat we hier veilig zijn. Dat is belangrijk, het gaat niet alleen om coureurs en teambazen, maar om de 2000 mensen die in de paddock werken.”

Capito van Williams heeft daar weinig aan toe te voegen. “Wij hadden een meeting met de autoriteiten, FIA en teams, en we kregen de informatie die nodig was om een beslissing te nemen. De coureurs spraken onderling, zonder over die informatie te beschikken. Toen ik met de coureurs sprak, zaten we op één lijn. Zij vertrouwen op de informatie die ik heb gekregen en ze heb gegeven. Dat is belangrijk, en geldt voor het hele team. Het gaat niet alleen om de coureurs.”

Veilig gevoel

Krack van Aston Martin vertelt dat zijn vrouw en kinderen wel even hebben gevraagd of hij veilig is. “Dat zal voor de coureurs niet anders zijn geweest”, voegt hij toe. Daarom was het volgens hem belangrijk dat er een goed gesprek is gevoerd. Steiner blijft benadrukken dat zolang de autoriteiten het veilig vinden om met hun gezin op het circuit te zijn hij zich ook veilig voelt en er geen reden is om de boel af te blazen.

Op de vraag wat de teambazen hadden gedaan als een coureur niet zou willen racen geeft Krack aan dat het niet het geval was, maar dat hij dat besluit dan had gerespecteerd. “Natuurlijk ga je dan het gesprek aan en loop je alles na, maar je moet er respect voor opbrengen. Steiner voegt daar, grappend, aan toe: “Eens. Maar wij zouden onze testrijder Pietro Fittipaldi inzetten, hij kan niet wachten om te rijden.”

Positieve verandering

Zowel Seidl als Binotto denken dat Formule 1 een positieve verandering kan brengen in landen als Saoedi-Arabië. “Ik maak deel uit van een sportteam en ben er absoluut van overtuigd dat we als sport voor positieve veranderingen kunnen zorgen. Daarom gaan we ook naar landen met andere culturen, om dat we geloven dat we een positieve impact kunnen hebben”, aldus Seidl.

Binotto voegt toe: “Het gaat niet alleen om democratie, ook diversiteit, inclusiviteit – en positiviteit brengen, waar we dat kunnen doen. Daar moeten we ons op concentreren. Binotto twijfelt er dan ook niet aan dat Saoedi-Arabië over een aantal jaar op positieve wijze veranderd zal zijn. “Misschien ben ik te optimistisch, maar ik ben een positief mens.”