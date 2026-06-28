De Formule 1 worstelt. Met nieuwe regels, met coureurs die klagen en met een energiesysteem dat niemand nog volledig begrijpt. In een loods in Delft werken ze er al jaren mee. “Energiebeheer is geen beperking, het is een wapen.”
Techniek: De toekomst van Formule 1 ruikt naar waterdamp
Bas Holtkamp
28 juni 2026
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