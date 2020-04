Terugblik 2010: Hamilton zorgt voor spektakel in Sjanghai, Button stijlvol naar de winst

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. Vandaag race vier van het jaar, de Grand Prix van China.

In Maleisië was het nog een geval ‘gegokt en verloren’ voor McLaren, dat nat ging in de kwalificatie en daarna in de race niet om de podiumplekken meedeed. In China trekt de altijd ambitieuze renstal uit Woking de race onder lastige omstandigheden echter naar zich toe. En zoals vrijwel altijd in regenachtige omstandigheden, komt Jenson Button bovendrijven.

Hoewel Button en teamgenoot Lewis Hamilton slechts als vijfde en zesde starten, met de Red Bulls vooraan en Ferrari’s Fernando Alonso en Mercedes’ Nico Rosberg er tussen, vindt Button vanzelf de weg naar voren door stug door te rijden op slicks als het begint te regenen, terwijl de Red Bull-rijders, Hamilton en Alonso naar binnen duiken voor intermediates.

(tekst loopt door onder de foto)

Dat is echter te vroeg, en al die coureurs moeten weer terug naar binnen voor slicks. Ondertussen liggen de ‘doorrijders’ Rosberg en Button vooraan, met Button die in ronde negentien op kop komt als het dan wél harder begint te regenen en Rosberg even rechtdoor schuift. Het is hét signaal dat het nu wel tijd is voor inters, met Button die daar gelijk gehoor aan geeft.

Een tweede safetycarfase brengt het veld daarna weer bij elkaar, maar Button houdt het hoofd koel. “Al klopte mijn hart wel even in mijn keel”, erkent hij. Niet gek, het is weer harder gaan regenen, en zijn riante voorsprong op Hamilton, Sebastian Vettel en Alonso is daarmee weggespoeld. Hamilton is van dit trio het meest doortastend, en opent de jacht op zijn teamgenoot. Zij het niet zonder obstakels.

Hamilton gaat hard



Een van de koppigste tegenstanders die Hamilton herhaaldelijk op zijn pad vindt, is Michael Schumacher. De Regenmeister van weleer worstelt met zijn Mercedes, maar verkoopt zijn huid alsnog duur. Hamilton moet zich meermaals langs de recordkampioen knokken, onder meer vlak na de tweede safetycar. De Brit rekent kort daarna ook nog doortastend af met het Renault-duo.

Hamilton ligt dan op podiumkoers, met zicht op de tweede plek van jeugdvriend Rosberg. Na zijn eerdere – en dure – slippertje, laat die zich de kaas echter niet van het brood eten. Hamilton komt er op de baan niet aan voorbij, maar klaart de klus met een eerdere tweede stop. De strijd om de zege met Button verandert daarna in een staaltje bandenmanagement, en daar is Button het sterkst in.

Ballet op versleten banden

Op versleten intermediates en een steeds drogere baan, is het Button die het geglij en geglibber richting de vlag het beste doorstaat, met slechts anderhalve tel verschil. “Mijn beste overwinning in de Formule 1”, noemt Button het. Hamilton toont zich een gentleman: “Proficiat aan Jenson, hij deed het geweldig en maakte de juiste beslissingen.”

Met zijn tweede zege in vier races, neemt Button de leiding in de tussenstand over. De verrassende nummer twee? Rosberg, die in China nog als derde finisht. Voor de vorige kampioenschapsleider Alonso eindigt de show in Sjanghai op P4. “In zo’n race is alles mogelijk. Wij hadden vijf bandenstops nodig”, verzucht de coureur die op een bepaald moment slechts zeventiende lag. “Niet echt normaal, natuurlijk.”

‘Snel vergeten’

En de grote namen uit Duitsland, Vettel en Schumacher? Vettel komt als zesde binnen, en wijst als reden onder meer naar een gevecht met Hamilton dat tot in de pitstraat doorgaat en de Brit die hem bij het inrijden van pit lane verschalkt en daarna bijna raakt als Vettel bij het verlaten weer voor ligt. “Maar het was sowieso een chaotische en moeilijke race.”

Dat kan Schumacher beamen. Hij zakt naarmate de race vordert af en eindigt op P10. “Dit was een race – een weekend zelfs – dat je het liefst zo snel mogelijk vergeet. Ik kan niet wachten om naar huis te gaan.” De vraag is of dat lukt: de uitbarsting van de Ijslandse vulkaan Eyjafjallajökull legt het vliegverkeer lam, houdt de paddock de hele week bezig. Al redt iedereen het uiteindelijk naar huis, al dan niet met omweg.