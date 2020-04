Terugblik 2010: Red Bull is de baas in Brazilië, Hülkenberg de held op zaterdag

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. In dit voorlaatste deel de chaotische Grand Prix van Brazilië.



Bij aankomst in São Paulo zijn er op papier nog altijd vijf titelkandidaten, maar na afloop van de kwalificatie staan alle schijnwerpers even gericht op een outsider die het grootste deel van 2010 buiten de spotlights heeft doorgebracht: Nico Hülkenberg, het 23-jarige Duitse toptalent dat ondanks zijn succesvolle tocht door de juniorracerij aan een wat anoniem debuutseizoen bezig is in de Formule 1.

Dat ligt niet alleen aan Hülkenberg, die ondanks zijn jeugdige voorkomen dan al naar de bijnaam The Hulk luistert. Williams, waarbij hij is ingestapt, is allang het topteam van weleer niet meer. De FW32 is bovendien geen wonderwagen, en dan ligt er ook nog eens een Cosworth achterin, een motor die verder alleen door nieuwkomers Lotus, Virgin en HRT wordt gebruikt.

Hülkenberg pakt al wel in zijn derde race zijn eerste punt, maar de rest volgt mondjesmaat. Zijn beste resultaat is een zesde plek in Hongarije, goed voor acht punten. Bij aankomst in Brazilië staat de teller op achttien. Niet onverdienstelijk, maar een stuk minder dan de 47 die teamgenoot Rubens Barrichello heeft, al heeft Hülkenberg in de Braziliaan wel de meest ervaren Formule 1-coureur ooit naast zich.

15 minutes of fame

Op een aanvankelijk flink nat, maar daarna vlot opdrogend Interlagos is het echter niet thuisrijder Barrichello maar Hülkenberg die pole pakt. Op de steeds snellere baan verandert de kwalificatie in een spelletje wie als laatste een rondje doet, en dat is The Hulk. Al moet gezegd dat hij daarvoor ook al twee keer de provisionele pole pakte, en op het eind ruim een seconde sneller is dan de rest.

(tekst loopt door onder de foto)

In de race duurt het echter maar tot de eerste bocht, en dan is Hülkenberg zijn koppositie al kwijt aan landgenoot Sebastian Vettel. De Red Bull van de Duitser is gewoon vele malen sneller, zoals ook diens teamgenoot Mark Webber onderstreept door de Williams-rijder drie bochten later eveneens voorbij te steken.

Ferrari’s Fernando Alonso doet er zes ronden langer over, maar weet zich daarna na wat duelleren over en weer ook voorbij Hülkenberg te werken. De beide Red Bulls hebben dan echter al een gaatje naar Alonso geslagen en gaan daar vrolijk mee door, terwijl McLarens Lewis Hamilton moet wachten tot Hülkenberg de pits in gaat om de vierde plek over te nemen.

(tekst loopt door onder de foto)

Hamilton haakt af

De situatie op de baan reflecteert zo die in het kampioenschap, waarin de Red Bulls en Alonso de laatste vier races steeds verder zijn uitgelopen op Hamilton. Diens McLaren-teamgenoot Jenson Button, is zelfs alleen op papier nog titelkandidaat en hoeft na een kwalificatie op P11 al helemaal nergens meer op te rekenen, al vecht hij zich in de race wel mooi naar de vijfde plek.

Van een echt gevecht tussen het trio vooraan is daarentegen geen sprake. Vettel controleert de wedstrijd, Webber volgt, met Alonso daar weer iets achter. De meeste actie die ze zien, is als ze zich na een safetycar (vanwege een crash van Vitantonio Liuzzi) op de korte Braziliaanse baan in een eindsprint van zestien ronden door een reeks achterblijvers moeten zien te wurmen.

Het podium staat zo vast, met Hamilton erachter op P4 die zijn titelkansen na dit voorlaatste nummer ook onder de noemer louter theoretisch mag scharen. “Ik sta nu 24 punten achter”, met in Abu Dhabi maximaal 25 punten te vergeven, weet Hamilton. “Ik heb dus in elk geval niets te verliezen.” Alonso staat nog altijd op kop in het WK, met acht punten meer dan Webber en vijftien boven nummer drie Vettel.

‘Weten wat te doen’



“We gaan nu naar Abu Dhabi. We weten wat ons daar te doen staat, en het komt op onszelf aan”, stelt Alonso, die de hoofdprijs zelf nog in zicht heeft, terwijl zijn team Ferrari het teamkampioenschap door Red Bulls dubbel in Brazilië ondertussen wel aan de stierenstal heeft moeten laten.

En Hülkenberg, waar komt de verrassende polesitter uiteindelijk terecht? Op plaats acht. Behalve de top drie en de McLarens, zijn ook de Mercedes-rijders hem te snel af. Al verliest hij die laatste plekken weer grotendeels uit het zicht van de camera’s, met de schijnwerpers gewoon weer op de titelkandidaten gericht. Zeker nu het op de finale in Abu Dhabi aankomt.

