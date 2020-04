Terugblik 2010: Vettel heeft vleugels, Webber vliegt door de lucht bij horrorcrash in Valencia

FORMULE 1 gaat nu er niet geracet wordt terug in de tijd naar een jaar waarin er wél van alles gebeurde: 2010, toen Ferrari, Red Bull én McLaren tot en met de laatste race om de titel vochten, de spanning hoog opliep en een zekere Michael Schumacher zijn comeback maakte. Vandaag het spektakelstuk (ja, echt) in Valencia.



Het Valencia Street Circuit heeft in Formule 1-kringen niet de naam garant te staan voor goede races, maar de Grand Prix van Europa (zoals de wedstrijd aldaar wordt genoemd) heeft in 2010 toch alles in huis om het een memorabel middagje racen te noemen.

De vrees voor een optocht is bij de start nog groot, met de razendsnelle Red Bulls op de eerste rij. Maar waar polesitter Sebastian Vettel goed wegkomt, wordt teamgenoot Mark Webber gelijk te grazen genomen door Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Hamilton ziet zelfs kans Vettel aan te vallen, maar die komt wederom goed weg, nu na licht contact met de Brit.

Horrorcrash Webber

Webber zakt daarna door het veld: Jenson Button, Robert Kubica, Rubens Barrichello en Nico Hülkenberg, ze knokken zich allemaal in ronde één langs de Aussie. Als noodgreep maakt Webber een vroege eerste stop, waarna hij als negentiende weer naar buiten komt, achter Lotus’ Heikki Kovalainen. ‘Je moet Kovalainen zo snel mogelijk voorbij’, maant Red Bull hem.

Het wordt erop en erover voor Webber, die achterop rijdt bij Kovalainen, gelanceerd wordt en als een turner een aantal vluchtonderdelen afwerkt: een salto met kurkentrekker, gevolgd door een harde landing waarvoor hij in het turnen flink puntenaftrek had gekregen. Webber staat na de landing ook zeker niet stil, en schuift zelfs nog hard de muur in.

“Het was de grootste klapper uit mijn Formule 1-loopbaan”, specificeert Webber in zijn boek Aussie Grit, deels uit noodzaak omdat hij in 1999 ook twee immense klappers op Le Mans maakte, inclusief air time. “Ik zag de bomen op Le Mans wel weer even voor me. Terwijl ik er hing, bedacht ik me dat ergens over de baan een brug liep. ‘Jezus, als ik hier iets raak…’, dacht ik nog. Gelukkig kwam de auto weer neer.”

‘Het moet er dramatisch uit hebben gezien, maar de auto was sterk en de gordels deden hun werk. Maar goed ook, want door de klap schoof de betonnen barrière een paar meter naar achter’, memoreert Webber – geparafraseerd – verder.

Furieuze Fernando

Webbers megaklapper zorgt voor een safetycar, die naar buiten komt als nummer twee en drie Hamilton en Alonso er vrijwel parallel aan rijden. Hamilton geeft gas en piept langs de safetycar – zij het net na de safetycar-lijn – terwijl Alonso erachter blijft hangen. “F**k, f**k“, foetert Alonso gelijk over de radio. “Wat Hamilton hier deed, kan toch niet?”, vraagt hij zich vloekend en tierend af.

Alonso krijgt – nog wat tirades later – uiteindelijk gelijk, want Hamilton krijgt na lang beraad van de wedstrijdleiding een drive-through opgelegd, maar heeft daarvoor al een groot genoeg gat geslagen om de tweede plek te behouden. “Hamilton was tweede, en blijft tweede”, informeert Ferrari Alonso daarvan, tot groot ongenoegen van de Spanjaard. Hamiltons straf is zo immers een schrale troost.

Alonso zelf is door hoe hij achter de safetycar terecht kwam en zijn pitstop ondertussen naar de negende plek gezakt. Hij rijdt al mopperend verder, en z’n humeur wordt er niet beter op als hij vlak voor de vlag nog door Saubers Kamui Kobayashi, die versere banden heeft, wordt ingehaald. Alonso finisht als negende, al wordt hij nog achtste door een tijdstraf van Sébastien Buemi.

“Onze race is verpest door de safetycar en alles wat daarna volgde”, tiert een naar eigen zeggen ‘bittere’ Alonso na afloop door. “Vooral voor de duizenden toeschouwers die hier waren, ben ik teleurgesteld door hoe dit allemaal is afgewikkeld. Ik zat toen de safetycar naar buiten kwam maar een paar meter achter Lewis en we hadden dezelfde strategie, maar hij is tweede geworden en ik achtste.”

Vettel viert feest



Zonder Alonso vooraan en met Hamiltons tijdstraf, wordt de strijd om de zege ook niet meer spannend. Vettel heeft en houdt alles met speels gemak onder controle. “Het voelt lekker om te winnen op een baan waar we vooraf niet hadden verwacht snel te zijn”, vertelt Vettel. “Het is ook fijn om de volle 25 punten te pakken, al is het belangrijkste dat Mark oké is.”

Dat Webber het kan navertellen – en zelfs niet gewond is – zegt veel over de veiligheid van moderne Formule 1-wagens. “Als je in de lucht hangt, denk je niet aan de WK-punten”, zegt Webber, “al ben ik wel blij dat ik fit ben om straks in Silverstone te racen.” De Formule 1 gaat daar naartoe met Hamilton voor Button en Vettel in het WK. En als vierde Webber, die er gelukkig nog gewoon bij is.

