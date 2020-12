Terugblik met Allard Kalff op 2020: ‘Racing Point is de tegenvaller van het seizoen’

Het Formule 1-seizoen 2020 zit erop en dus gaan wij van FORMULE 1 Magazine uitgebreid terugblikken op het afgelopen raceseizoen en deze keer doen we dat met autocoureur, presentator en pitreporter van RTLGP Allard Kalff. Wie is volgens hem de tegenvaller van het seizoen en wat vindt hij van de ‘nieuwe’ circuits?

Allard, waar denk je gelijk aan terug als je terugdenkt aan het afgelopen seizoen?

“Het feit dat er zeventien races verreden zijn, vind ik bijzonder. Als je dat in maart of april gezegd had, dan was je voor gek verklaard. De ‘nieuwe’ en de teruggekeerde circuits mogen wat mij betreft blijven. Portimão vond ik fantastisch, Istanbul Park was geweldig, mede doordat ze het asfalt niet op orde hadden en het spekglad was op de baan. Het buitenste circuit in Bahrein had ook wat. Als je naar de kaart kijkt, dan denk je: “Is dat wel leuk?”. Maar het leverde een leuke race op. En Imola vond ik ook fantastisch, geholpen door de herfstachtige setting en het feit dat het een tweedaags evenement was, dat gaf het ook weer een nieuwe dimensie.”

Het is nog niet bekend waar de vierde race van het seizoen in 2021 verreden gaat worden. Welk circuit geniet jouw voorkeur?

“Dan zou ik gewoon lekker naar Zuid-Portugal gaan. Maar je kan nog niets zeggen over de 2021 kalender. Het is heel opportunistisch om een kalender van 23 races te maken, maar aan de andere kant als je negen maanden geleden zou zeggen dat we zeventien races zouden hebben, dan had je het ook niet verwacht. Je kan niets uitsluiten, maar ze (FIA, red.) moeten nog wel even gaan puzzelen.

Lewis Hamilton en Mercedes werden in 2020 weer kampioen. Hoe kijk je naar de dominantie van Mercedes en Lewis Hamilton?

“Ik heb heel veel respect voor ze. Mercedes weet sinds de introductie van de V6-motoren ieder jaar een dominante auto te bouwen en dat is ontzettend knap. Ik kijk ook met veel bewondering naar Lewis Hamilton. Je kan roepen: “Hij heeft de beste auto.” Dat klopt. Maar als je bijvoorbeeld naar de Grand Prix van Turkije kijkt, dan komt Hamilton bovendrijven. Dan mag iedereen roepen dat hij de beste auto heeft, maar doe het maar eens. Zijn teamgenoot heeft dezelfde auto tot zijn beschikking en die staat onder druk van Max Verstappen.

Hamilton was er één race niet bij wegens zijn coronabesmetting en werd toen vervangen door George Russell. Hoe deed hij het in jouw ogen?

“Prima. Die stapt in een ‘onbekende’ auto en domineert de wedstrijd. Het is teleurstellend van Bottas. Ik had verwacht dat hij zou domineren. Dat deed hij niet, Russell lag aan de leiding, maar is dat een grote verrassing? Nee ook weer niet. Een jaar geleden testte Russell een keer in een Mercedes en toen was hij ook de snelste. Dat hij voorin mee deed is niet verrassend, dat hij de race domineerde wel.

Bottas zijn contract werd in de zomer verlengd. Denk je dat Toto Wolff misschien spijt heeft van die beslissing?

Nee dat denk ik het niet. Zolang je Hamilton hebt, wil je ook rust in de tent. In principe is Bottas snel genoeg als Hamilton problemen heeft, hij is een echte teamspeler en zit Hamilton niet in de weg.

Als jij in de schoenen van Toto Wolff zou staan, voor wie zou je dan kiezen? Russell of Bottas?

Russell, maar ik had hem al aan het begin van 2020 in die auto gezet. Ik ben beetje een George Russell-fan. In de Formule 2 stak hij er al met kop en schouders bovenuit. Hij moet zich blijven ontwikkelen en dan heb je straks een hele goede aan Russell. Mercedes is natuurlijk een groot bedrijf en ze spelen een beetje op safe. Bottas is een zekerheidje en als ze Russell nemen dan hebben ze misschien hommeles in de tent. Dat hebben ze natuurlijk al een keer gehad met Rosberg en Hamilton in het verleden en dat willen ze niet.

Red Bull heeft in 2021 wel een nieuwe line-up. Na lang wikken en wegen hebben ze voor Sergio Pérez gekozen als tweede coureur. Is dit een goede beslissing van Red Bull?

“Ik was persoonlijk voor Hülkenberg gegaan, maar aan de andere kant is Hülkenberg ook de reden waarom Pérez in die auto wordt gezet. Hülkenberg heeft namelijk slechts drie races gereden dit jaar. In mijn ogen heeft Hülkenberg meer natuurlijke snelheid en accepteert hij de rol van tweede coureur, maar hij heeft nooit de resultaten gehaald als ze voor het grijpen waren en dat heeft Pérez wel gedaan en dat moet je hem nageven. Dat is een kwaliteit. In Bahrein kon hij de race winnen en dan wint hij hem ook en als er een podium in het verschiet ligt, dan maakt hij geen fouten, maar als ik heel eerlijk ben dan heeft hij mij op pure snelheid nooit doen verbazen.

Wie is volgens jou de verrassing en tegenvaller van het seizoen?

De tegenvaller van het jaar is heel simpel: Racing Point. Ze hebben niet het maximale eruit gehaald. Ze hebben een race gewonnen, dat is natuurlijk fantastisch, maar die hadden met die auto veel beter moeten scoren. In mijn optiek hadden ze een snellere auto dan Red Bull, alleen was de combinatie Verstappen – Red Bull beter. De verrassing van het jaar is dat er zeventien races zijn verreden en de coureur die mij het meest verrast heeft dit seizoen is Pierre Gasly. Hij heeft echt een goed solide jaar gehad. Het bleef een beetje onder de radar, maar hij heeft constant gepresteerd en een race gewonnen.