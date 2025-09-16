Pirelli heeft tijdens de bandentests in Hongarije en Italië voor het eerst elementen van het aerodynamische concept voor 2026 gesimuleerd. De test, uitgevoerd met behulp van aangepaste auto’s, leverde volgens Mario Isola ‘extreem nuttige’ data op voor zowel de bandenontwikkeling als de voorbereiding op het nieuwe reglement.

Tijdens de Pirelli-bandentest werd een innovatief systeem gebruikt dat de luchtstroom rond de auto’s simuleert, vergelijkbaar met het ‘active-aero’-concept dat vanaf 2026 wordt toegestaan. In dat jaar introduceert de FIA een volledig nieuw technisch reglement met lichtere auto’s, minder luchtweerstand en variabele vleugelstanden om het inhalen te bevorderen. Volgens Mario Isola, hoofd Pirelli Motorsport, boden de tests waardevolle inzichten: “We konden de impact van een gewijzigde aero-balans testen – een cruciaal element in het nieuwe reglement.” De verzamelde data helpen Pirelli om de karakteristieken van de 2026-banden beter af te stemmen op de Formule 1-auto’s.

“Wat voor ons interessant was, was dat we de auto met alleen DRS achter konden vergelijken met de versie die ook DRS voor had. Daardoor konden we het vergelijken met eerdere tests”, vertelt Isola in een interview met Formula Passion. “We willen vooral inzicht krijgen in de verwachte topsnelheden, die waarschijnlijk hoger zullen liggen, en wat dat doet met de belasting op de banden. Uiteindelijk gaat het om de juiste balans: als een auto heel snel is maar ook veel druk op de banden zet, dan krijgen ze het zwaar te verduren.” Met die inzichten hoopt Pirelli de banden voor 2026 optimaal af te stellen op de veranderende aerodynamica en prestaties van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s.

