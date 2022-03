De eerste testdag in Bahrein zit erop. Pierre Gasly sloot de eerste testdag van de tweede testweek af met de snelste tijd: 1:33.902. Sergio Pérez was de productiefste coureur, maar veroorzaakte ook op bizarre wijze een rode vlag en daarmee een vroegtijdig einde van de testdag.

In de ochtend toonde Mercedes een flink aangepaste versie van de W13. Het team kwam met een zogenaamde ‘sidepodloze’ bolide, al waren er nog wel degelijk sidepods te vinden. Deze waren echter een stuk smaller dan op de bolide waarmee Mercedes in Barcelona verscheen. Dat zorgde meteen voor de nodige aandacht, met name vanuit de Red Bull-garage waar uiteraard de nodige twijfel zal zijn over de legaliteit van de nieuwe bolide. Opvallend was dat de Mercedes veel last had van porpoising, het hevige gehobbel op de rechte stukken, en dat George Russell zich vaak verremde in bocht 10.

Het was in tegenstelling tot de laatste testdag in Barcelona een vrij rustige dag. Haas kende wat vertraging door problemen bij het vervoeren van de vracht, waardoor zij de ochtendsessie misten. Pietro Fittpaldi kon ’s middags gewoon instappen en reed in totaal 47 ronden.

Voor Alfa Romeo was het na de tegenvallende testdagen in Barcelona, waar ze slechts 176 ronden reden, een kwestie van meer kilometers maken. Daar slaagde het team goed in met 120 ronden op deze ene dag. Een team dat het juist lastig had, was McLaren. Daar stapte Lando Norris in omdat Daniel Ricciardo, die vandaag had moeten rijden, ziek was. De Brit kwam echter niet veel in actie vanwege remproblemen. Hij kwam uiteindelijk tot 50 ronden. Ook voor Alpine was het weer een moeizame dag. Esteban Ocon reed ’s ochtends nog 42 ronden, maar Fernando Alonso kon in de middag niet meer dan 24 ronden rijden vanwege koelingsproblemen.

Pierre Gasly sloot uiteindelijk de eerste testdag in Bahrein als snelste af met een rondetijd van 1:33.902. Sergio Pérez was met Red Bull de productiefste coureur. De Mexicaan reed in totaal 138 ronden. Volledig perfect verliep zijn dag niet. Bij een test voor de virtual safety car in de slotfase van de middagsessie spinde Pérez op lage snelheid en rolde de grindbak in, waardoor de RB18 vast kwam te staan. Hij veroorzaakte daarmee een rode vlag en dat was direct het einde van de sessie. Mercedes liet nog weinig van haar ware snelheid zien met de negende en elfde tijd voor Russell en Hamilton, Ferrari oogde met de tweede en derde tijd juist sterk. Ook Aston Martin meldde zich met de vierde en achtste tijd wat meer vooraan.

Vrijdag vindt de tweede testdag plaats. Deze begint net als vandaag om 8:00 uur Nederlandse tijd.

De volledige uitslag van de eerste testdag in Bahrein: